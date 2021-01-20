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«ЭКО дозор-74» наводит чистоту на южноуральских водоемах

В Челябинской области стартовала всероссийская акция «Вода России», целью которой является экологическое оздоровление рек и озер, круглогодичная очистка их берегов и прибрежной акватории от мусора.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минэкологии региона, первые субботники начались вчера, 19 января, в день большого православного праздника – Крещения Господня. Продлятся посткрещенские субботники до 24-го января.

Сегодня, 20-го января, жители Челябинска, активисты общественного экологического волонтерского движения «ЭКО дозор-74», члены общественной организации «АнтиСМОГ» и представители министерства экологии области собрали мусор на озере Первом, где была оборудована одна из крещенских купелей города.

«Оказывается, не только в Италии местные жители выбрасывают ненужные вещи под Новый год - южноуральцы тоже активно прощаются с хламом. В результате на берегу рек и озер можно найти использованные шины, старую обувь, бутылки из-под спиртного и даже мебель», - сообщили в минэкологии, отметив, что весь собранный мусор был вывезен региональным оператором - ООО «Центр коммунального сервиса».

Аналогичные субботники состоялись также в Чебаркульском, Златоустовском городских округах, а также Красноармейском, Аргаяшском и Кунашакском муниципальных районах.

В министерстве экологии региона заверяю, что мероприятия по очистке водоемов продолжатся, несмотря на сильный снегопад, который обрушился на Южный Урал.

«Принять участие в традиционных субботниках и мероприятиях может любой желающий. Для этого можно позвонить в министерство экологии по телефону 8 (351) 264-78-58 или обратиться в администрацию по месту жительства», – отметил замминистра экологии региона Виталий Безруков.

К слову, в ушедшем году Челябинская область первой в России выступила с инициативой проведения подобных субботников. Тогда в масштабном субботнике приняли участие 28 муниципалитетов.

Министерство экологии приглашает всех, кому небезразлично будущее природы Южного Урала, активно вступать в ряды экологического движения «ЭКО дозор-74».

«Я считаю, что в подобных мероприятиях должны принимать участие все активные жители города Челябинска и Челябинской области. Наша дружная команда каждый год участвует в подобных акциях», - рассказал исполнительный директор ЧРЭОО «АнтиСМОГ» Евгений Маленкин.

Фото минэкологии Челябинской области и «АнтиСМОГа»