«Эко-Стандарт» назвал варварскую расправу с деревьями в Челябинске саботажем

Общественники и жители называют обрезку деревьев в Челябинске варварской, озвучивая конкретные адреса: например, проспект Ленина, 17; Новороссийская, 79 и 88; Тимирязева, 21.

В объединении «Эко-Стандарт», к экспертам которого с жалобами на расправу с зелеными насаждениями обратились жители Тракторозаводского, Ленинского и Центрального районов, называют происходящее саботажем.

Эксперты движения, не оставив сигналы горожан без внимания, выдвинулись по вышеуказанным адресам. Посмотрев на лишившиеся кроны деревья, экоактивисты пришли к печальному выводу: растения из-за такой обрезки запросто могут погибнуть в ближайшие несколько лет.

Чтобы спасти еще не изуродованные растения, представители «Эко-Стандарта» решили дать некоторые рекомендации подрядчикам, объяснить им, как нужно и как НЕ нужно проводить обрезку.

Как отмечают общественники, количество срезаемых живых ветвей за один прием обрезки (за один сезон вегетации) разное для разных этапов роста дерева. С молодого дерева (возрастом от трех лет) можно за один сезон вегетации срезать до 30 процентов живых ветвей. Со средневозрастного дерева – не более 25 процентов. Со старого дерева срезать живые ветви можно только при крайней необходимости, поэтому такие деревья подлежат только санитарной обрезке и коррекции структурных дефектов.

Оставленные пеньки при зарастании гниют и поражают здоровые ткани ствола. Это делает древесину хрупкой и приводит к отлому стволов во время сильных ветров.

Неграмотная обрезка ведет к образованию дупел, в которых развиваются инфекция и грибные заболевания, заражающие все дерево.

«Интернодальные срезы на взрослом дереве ведут к загниванию срезов, распространению инфекции, а также к активному росту водяных побегов. Неправильный срез у основания ствола не зарастает правильно и приводит к поражению дерева болезнями и вредителями, общему гниению древесины», - пояснили экоактивисты.

Как отметил руководитель объединения «Эко-Стандарт» Сергей Ефимов, глава Челябинска Наталья Котова абсолютно объективно требует соблюдения регламента по обрезке деревьев, но ответственные чиновники саботируют распоряжения мэра.

«Ряд недобросовестных подрядчиков, с кем контракты заключаются в том числе и напрямую, просто занимаются варварской обрезкой деревьев. Получается, мы, с одной стороны, говорим об увеличении зеленых площадей, с другой - действиями таких подрядчиков и исполнителей подвергаем здоровые деревья к гибели и уродуем облик города», - подчеркнул Сергей Ефимов.

Он выразил надежду, что администрация Челябинска расторгнет договор с виновными в варварской обрезке лицами и внесет их в реестр недобросовестных подрядчиков.