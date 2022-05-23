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23.05.2022

Новый главный ледовый городок Челябинска может стать «богатырским» или «рыбным»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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23.05.2022

Клиенты ВТБ направили один миллиард рублей на покупку путевок в детские лагеря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2022

В Челябинской области от бешенства умерла уже вторая в этом году домашняя крыса
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23.05.2022 12:39

Глава Челябинска поручила заменить засохшие деревья

Глава Челябинска Наталья Котова поручила провести мониторинг зелёных насаждений на улицах города и заменить неприжившиеся саженцы. Об этом сегодня, 23 мая, шла речь на аппаратном совещании в мэрии. По словам мэра, данное поручение должно быть выполнено до середины июня.

«Мониторинг засохших деревьев продолжайте. И в СМИ нужно будет дать информацию, где и что будем менять по вашим контрактам, глав районов это тоже касается. И там, где не по гарантии [обратите внимание]. Мы с вами договаривались о том, что проезжаем по городу, в том числе по гостевым маршрутам, смотрим, где у нас засохшие деревья. Цель одна – чтобы на всех улицах были живые деревья», - отметила градоначальница.

Напомним, что на прошлой неделе челябинцы сообщили о засохших даурских лиственницах, которые в прошлом году на пересечении проспекта Ленина и улицы Красной высадил губернатор Алексей Текслер. В мэрии рассказали, что деревья ещё надеются спасти. Также не зазеленели в этом году пирамидальные тополя и кизильник, высаженные на улице Академика Королёва.

Автор: Татьяна Правдина
Наталья Котова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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23.05.2022

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23.05.2022 12:15

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23.05.2022 12:12

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23.05.2022 11:54

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19.05.2022 16:26

В Челябинске в период реконструкции тепловых сетей перекроют движение на Доватора

19.05.2022 16:22

НАТОвский переворот, борьба добра со злом - основные тезисы финского «сепаратиста»

19.05.2022 16:03

LADA стала официальным автомобилем «Шелкового пути»

19.05.2022 15:52

Народный фронт отправил на Донбасс 63 вагона с гуманитаркой

19.05.2022 15:46

Расширенная сеть 4G билайн увеличила возможности клиентов

19.05.2022 15:15

В школах Челябинской области начались «Последние звонки»

19.05.2022 15:10

Вышел со спортплощадки через дверь – уперся в бордюр: парадоксы Челябинска

19.05.2022 15:08

Польские и американские корреспонденты притворяются российскими журналистами

19.05.2022 14:45

В Челябинске начинается сезон капитальных ремонтов сетей

19.05.2022 14:43

Школьникам Магнитогорска повара не докладывали порции. Возбуждены дела

19.05.2022 14:38

Челябинская «семерка» вернулась на Российскую

19.05.2022 14:13

«Белый журавлик» учится летать, или Как одна девочка поменяла порядок кастинга

19.05.2022 13:55

В Ленинском районе продолжается масштабное благоустройство