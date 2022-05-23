Глава Челябинска поручила заменить засохшие деревья

Глава Челябинска Наталья Котова поручила провести мониторинг зелёных насаждений на улицах города и заменить неприжившиеся саженцы. Об этом сегодня, 23 мая, шла речь на аппаратном совещании в мэрии. По словам мэра, данное поручение должно быть выполнено до середины июня.

«Мониторинг засохших деревьев продолжайте. И в СМИ нужно будет дать информацию, где и что будем менять по вашим контрактам, глав районов это тоже касается. И там, где не по гарантии [обратите внимание]. Мы с вами договаривались о том, что проезжаем по городу, в том числе по гостевым маршрутам, смотрим, где у нас засохшие деревья. Цель одна – чтобы на всех улицах были живые деревья», - отметила градоначальница.

Напомним, что на прошлой неделе челябинцы сообщили о засохших даурских лиственницах, которые в прошлом году на пересечении проспекта Ленина и улицы Красной высадил губернатор Алексей Текслер. В мэрии рассказали, что деревья ещё надеются спасти. Также не зазеленели в этом году пирамидальные тополя и кизильник, высаженные на улице Академика Королёва.