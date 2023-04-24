Главный фонтан Челябинска освободили от зимних «оков»

Главный фонтан Челябинска – на площади Революции – освободили от зимних «оков».

О расконсервации гидротехнического сооружения сегодня, 24 апреля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил глава Советского района Владислав Макаров.

«Работы по расконсервации фонтана проведены. Демонтирован защитный короб, начались промывка чаши фонтана и обслуживание технических систем», - рассказал глава.

Напомним, эстетично выглядящие зимние «одежды» главному гидротехническому сооружению южноуральской столицы подарили в 2019 году – взамен «уродливый саркофага из горбыля».

В этом летнем сезоне обслуживание фонтана на площади Революции (до 15 октября включительно) обойдется бюджету в восемь миллионов 695 тысяч рублей 427,84 рубля.