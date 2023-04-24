24.04.2023
В Челябинской области посчитали курильщиков
24.04.2023
Главный фонтан Челябинска освободили от зимних «оков»
24.04.2023
Улицу Рождественского в Челябинске начнут ремонтировать на этой неделе
24.04.2023
В Челябинске на 40-летия Победы ради лиственниц выкорчуют пни
24.04.2023
В Камерном театре расскажут об отношениях любви-ненависти родных людей
24.04.2023
Нелегальных мигрантов выдворяют из Челябинской области
Главный фонтан Челябинска освободили от зимних «оков»
18.04.2023
Главный фонтан Челябинска на этой неделе начнут «оживлять» после зимы
13.04.2023
Обслуживание главного фонтана Челябинска обойдется бюджету в 8,7 миллиона рублей
12.04.2023
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
05.04.2023
Главный фонтан Челябинска расконсервируют до второго мая
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023