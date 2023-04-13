Обслуживание главного фонтана Челябинска обойдется бюджету в 8,7 миллиона рублей

Обслуживание главного фонтана Челябинска – на площади Революции – в этом сезоне обойдется бюджету в восемь миллионов 695 тысяч рублей 427 рублей.

Начальная (максимальная) цена аукциона на обслуживание декоративного гидротехнического сооружения в Советском районе оказалась и окончательной – была подана лишь одна заявка, которая признана соответствующей требованиям, аукцион – состоявшимся.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», обслуживание любимого горожанами всех возрастов фонтана захватывает период с даты заключения контракта до 15 октября 2023 года включительно. Расконсервацию объекта подрядчик должен осуществить - в соответствии с условиями контракта - до второго мая.

Ранее администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в летний период 2023 года.