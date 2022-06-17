Городской пруд на реке Ай в Златоусте очищают от донных отложений

В Златоусте (Челябинская область) началась очистка южной части городского пруда на реке Ай.

Мероприятия по извлечению донных отложения осуществляются по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Поделиться

Работы в соответствии с государственным контрактом, подписанным 11-го апреля текущего года, ведет компания «Сибгидромехстрой», которая должна закончить очистку пруда в 2024-м году.

Проектная документация по городскому пруду была разработана и получила положительное заключение госэкспертизы в 2021-м году. Весной этого года был определен подрядчик, который после оформления всех необходимых документов сразу же начал работы по очистке пруда. Как отмечает пресс-служба минэкологии региона, необходимо будет изъять около 292 тысяч кубометров донных отложений - в целом на эти цели запланировано выделение чуть более 111-ти миллионов рублей.

Мероприятия по очистке городского пруда на реке Ай в Златоусте позволят повысить водоотводящую и дренирующую роль гидрографической сети, используя естественные свойства природной системы, что приведет к созданию условий экологического оздоровления водоема и прилегающих к ней пойменных территорий – и, как следствие, улучшению качества жизни людей.

«Кроме того, будет выполнена задача по сохранению уникального водного объекта, что также позволит стабилизировать водохозяйственную обстановку и уменьшить негативное воздействие на прилегающую территорию», - отметил первый заместитель министра экологии региона Игорь Гилев, посетивший пруд в составе делегации министерства.