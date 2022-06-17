17.06.2022
Счастливый Малыш: челябинцы от души радуются за косолапого новосела
17.06.2022
ВТБ запускает ипотеку под 3% для многодетных семей
17.06.2022
За сутки заболело ковидом 93 южноуральца, выздоровело 33, умерло трое
17.06.2022
Тополиных пух снова создает проблемы огнеборцам
17.06.2022
Городской пруд на реке Ай в Златоусте очищают от донных отложений
17.06.2022
ММК сообщил о реализации очередного экологического проекта
Городской пруд на реке Ай в Златоусте очищают от донных отложений
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022