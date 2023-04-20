«Грязной» деятельностью Новосмолинского карьера снова заинтересовался Александр Быстрыкин

Грязная в прямом смысле деятельность Новосмолинского карьера в Челябинской области, из-за которой садоводы «тонут» в пыли, снова попала в поле зрения главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

На этот раз председатель СКР отреагировал на комментарий о несогласии с ходом и результатами расследования уголовного дела о нарушении экологического законодательства в Челябинской области, оставленный в аккаунте информационного центра Следственного комитета. В сообщении говорилось о том, что из-за деятельности Новосмолинского карьера загрязняется окружающая среда в ряде садовых некоммерческих товариществ.

«Поднимающаяся бетонная пыль оседает в радиусе нескольких километров, гибнет флора, ухудшается состояние здоровья граждан, однако мер к решению проблемы не принимается», - отмечалось в жалобе.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области, где расследуется уголовное дело о нарушении экологического законодательства Новосмолинским карьером, Петру Решетникову доложить о проведенном комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, отмечают

Ранее председатель СК России поставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства и затребовал доклад по уголовному делу о загрязнении воздуха в Челябинской области в результате работы Новосмолинского карьера, принадлежащего депутату Заксобрания региона Юрию Карликанову.

Напомним, в конце ноября 2022 года в районе Новосмолинского карьера (поселок Новосинеглазово) произошел взрыв в результате проводимых работ (обошлось без пострадавших).

В «вопиющую ситуацию, которая происходит в садоводствах Советского района Челябинска», вмешался и Народный фронт.

«Люди «утонули» в пылевых потоках: без респиратора на улицу не выйти, урожай гибнет, видимость - не более пяти метров. Дачники уверены: виной всему – Новосмолинский карьер по добыче щебня, расположенный неподалеку», - отмечают в президентском движении.

В челябинском региональном отделении Народного фронта напомнили, что садоводы начали бить тревогу еще в 2016 году.

«Затем к пыли добавились бесконечный шум работающей техники и взрывы. Но жалобы приводили лишь к разовым проверкам и предписаниям. Для владельцев производства такой подход послужил основанием считать такую деятельность нормой. Садоводы связывают это обстоятельство с влиятельными собственниками. То, что происходит сейчас, говорят люди, перешло все границы дозволенного - тонны пыли повсюду! В подтверждения словам люди выкладывают в соцсети фото и видео. Кадры шокируют», - заявляют общественники, добавляя, что к «пыльному делу» подключился Следственный комитет России и что Народный фронт, в свою очередь, обратился в прокуратуру, минэкологии и Росприроднадзор.