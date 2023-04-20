20.04.2023
Челябинцев приглашают на лекцию-концерт в честь 150-летия Сергея Рахма-нинова
20.04.2023
На Зигальге раньше обычного распустилась медуница
20.04.2023
В Историческом музее состоится творческая встреча со скульптором Андреем Старцевым
20.04.2023
При челябинском заводе откроют исправительный центр для осужденных к принудительным работам
19.04.2023
На целевые гранты от РМК уже реализовано более 60 проектов
19.04.2023
«Поезд знаний» на станции Бакал посетили более 160 школьников
«Грязной» деятельностью Новосмолинского карьера снова заинтересовался Александр Быстрыкин
18.04.2023
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по нарушению прав граждан на водоснабжение
17.04.2023
Глава СКР взял на контроль ситуацию с водоснабжением поселка в Челябинской области
02.03.2023
Бастрыкин держит на контроле проверку банного комплекса, после посещения которого заболели трое детей
26.01.2023
Бастрыкин взял на контроль уголовное дело об отсутствии горячей воды в доме Челябинска
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023