Императрица на дереве, или Птица высокого полета

Совершенно потрясающую новость сообщил сегодня, девятого ноября, челябинский зоопарк: самую высокую на территории учреждения березу облюбовала пава по имени Императрица. Не царское это дело – по земле ходить.

На березовой ветке красавица-птица, которую челябинцы, прочитавшие пост в официальной группе зоопарка в ВКонтакте, уже любовно называют шальной Императрицей, смотрится очень эффектно.

Рассказ о птице высокого полета прекрасен – прочитавшие его, будут смеяться до слез (как уже произошло с редакцией агентства «Урал-пресс-информ»). Автор текста (и видео) – Елена Чащина, начальник отдела по связям с общественностью Челябинского зоопарка. Приводим ее увлекательный рассказ полностью:

«Пока сородичи спешат занять места в зимнем вольере, самый гулящий павлин, а точнее пава по кличке Императрица, не собирается прекращать свою разгульную жизнь.

Свободный выгул, который зоологи организовали для этих птиц с мая месяца, пришелся пернатой из семейства курообразных по душе, и, возомнив себя птицей высокого полета, она протестует против зимовки в теплом помещении, забравшись на верхушку самой высокой в зоопарке березы.

Зоологи уверяют, что приближающиеся минусовые температуры приведут шальную птицу в чувства, и она вернется в отчий вольер. Императрица же пока что смотрит на всех свысока, лишь изредка спускаясь для того, чтобы отобедать с гусями, которые любезно делятся с ней едой».

Как рассказала Елена Чащина агентству «Урал-пресс-информ», то, что павлины плохо летают, - заблуждение: летают они прекрасно, правда, только на короткие расстояния. В природе павлинам свойственно искать укрытие в кронах деревьев – у этих шикарных птиц большой размах крыльев, и они способны забраться на верхушку дерева.

Что касается Императрицы, то в этом плане она уникальна, другие особи, обитающие в челябинском зоопарке, таким поведением не отличаются и предпочитают держаться вместе.

Пернатой свободолюбивой красавице, гордо восседающей на дереве, два года, ее вес составляет три с половиной килограмма.

«Когда Императрица соизволит спуститься, ее определят третьей самкой в гарем к нашему красавцу - белому павлину», - поделилась Елена Чащина пикантной новостью.

На вопрос корреспондента агентства «Урал-пресс-информ» о том, захочет ли такая крутая птица стать всего лишь третьей женой и не окажется ли Императрица в итоге единственной супругой крылатого «султана» Дениса, Елена ответила философски: «Это нам только предстоит узнать».

Для того чтобы сердца Императрицы и Дениса соединились, паве нужно спуститься «с небес на землю» и на земле задержаться. Восседать на березе красотка может по несколько часов, после утреннего кормления и до обеденного.

«Зоологи ее особо не ловят, потому что погода позволяет пока что погулять», - отметила Елена Чащина.

А вот станет ли отпускать на березу свою младшую жену (пока еще будущую) Денис – другой вопрос. Возможно, как настоящий мужчина, он последует за любимой, и в скором времени на березе будут уже сидеть два павлина. Или ни одного (если Императрица, как истинная супруга, решит всегда находиться рядом с главой их павлиньей семьи, тем более и за двумя старшими женами присматривать надо).