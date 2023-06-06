В Саду камней Челябинска завершены земельные работы, идет установка поребрика

В Саду камней Челябинска подрядчик закончил земельные работы. В настоящее время здесь ведется установка поребрика.

О ходе благоустройства общественного пространства рядом с набережной реки Миасс и Государственным историческим музеем Южного Урала на аппаратном совещании в мэрии во вторник, шестого июня, рассказал глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев.

Он сообщил, что старый гранитный бордюр также решено оставить, использовав его при реконструкции Сада камней.

«Мы его еще чистить будем пескоструем, будет красиво», - отметил глава.

На этой неделе будут размещены контракты на установку общественного туалета и обустройство фонтана, который появится на месте ныне демонтированного гидротехнического сооружения, долгое время находившегося в запустении и пришедшего в полную негодность. Новый фонтан в Саду камней будет «сухим».

По словам Виктора Ереклинцева, коммуникации на этом общественном пространстве прокладывают параллельно с выполнением других работ, чтобы, когда контракты будут отыграны, не пришлось нарушать уже проведенное благоустройство.

Со стороны улицы Труда работы будут вестись уже, по сути, чистовые. Это, кроме прочего, выкладка поребрика, устройство «подушки», озеленение. Малые архитектурные формы и освещение будут установлены позднее.

После завершения благоустройства Сад камней станет благоухающим оазисом в центре промышленного мегаполиса – здесь высадят большое количество разнообразных растений, в том числе дубы, жасмин и миндаль, в тени которых можно будет отдохнуть от дел насущных в гамаках и на лежаках.