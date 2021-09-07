Канализационный «привет»: в многострадальных Курладах обнаружена свежая органика без обработки

Общественники и жители копейского поселка Кадровик (Челябинская область) продолжают бить тревогу по поводу удручающего состояния озера Курлады.

Взятые представителями «АнтиСМОГа» пробы воды показали, что водоеме, являющемся объектом рыбохозяйственного значения первой категории, превышены значения по аммонию, по БПК 5 (биохимическое потребление кислорода), по фосфатам, по нефтепродуктам.

По словам эколога и общественного инспектора Росприроднадзора Анны Карпелюк, это свидетельствует о том, что в Курлады были сброшены свежие сточные воды - свежая органика, которая не подверглась обработке на очистных сооружениях.

«То есть не прошел процесс нитрификации и денитрификации органических веществ, соответственно, в озере много свежей непереваренной органики. И, конечно, это приводит к эвтрофированию водоема, его заболачиванию и к тому, что озеро постепенно, как и многие наши озера, покрывается водорослями, мельчает и превращается, к сожалению, в болото», - сказала Анна Карпелюк.

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Эколог подчеркнула: в том, что сточные воды канализационных систем сбрасываются в водные объекты без очистки, нет ничего хорошего.

«Необходимо следить за тем, чтобы не было порывов, которые зафиксировали в Копейске на сетях канализации, чтобы загрязняющие вещества не попадали в озеро. Все мы хотим пить чистую воду и купаться в чистых озерах», - отметила Анна Карпелюк.

Напомним, пробы были взяты экоактивистами 17-го августа – после того, как на телефон горячей линии «АнтиСМОГа» поступило обращение от жителей Кадровика, пожаловавшихся на резкий, неприятный запах в поселке.

По мнению населения, причина неприятного запаха, который беспокоит людей долгое время, заключается в неработающих очистных сооружениях. Недалеко от населенного пункта жители обнаружили переполненный коллектор. По сточной канаве канализационные воды затапливают территорию поселка, включая частные участки. Обеспокоенные проблемой селяне сразу пожаловались местным властям. Прорыв был устранен, но последствия коммунальной аварии до сих пор не дают людям жить спокойно.

В «АнтиСМОГе» отмечают, что еще десять лет назад озеро Курлады поражало своей красотой и уникальностью. Раньше здесь наблюдались гнездования больших бакланов и кудрявых пеликанов, занесенных в Красную книгу. Жители утверждают, что давно не видели пеликанов на озере, поросшем камышами и разбавленном стоками неизвестного происхождения. А вот полчища мух – еще как видели.

«С озером Курлады ситуация печальная, но я хочу обратить внимание на другое. Южный Урал, как известно, - край нескольких тысяч озер, и мы богаты именно водными ресурсами. Может быть, именно это в нас вызывает столь потребительское отношение к своим озерам. Такая ситуация происходит не только с Курладами. К сожалению, это повсеместно распространяемая практика, когда в водные объекты сбрасывают либо недостаточно очищенные, либо вообще не очищенные канализационные воды», - подчеркнул руководитель «АнтиСМОГа» Михаил Махов.

Он добавил, что уже сейчас в регионе заметна огромная деградация водных объектов - не только по объему воды, но и по химическому составу, содержанию.