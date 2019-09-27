«Мечел» поддержал конкурс экологических проектов «Экопроектор»
Фото: 
Валерий Иванов
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Сегодня, 16:30

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») совместно с общественными экологами подвел итоги конкурса экологических проектов среди молодежи Челябинска «Экопроектор».

Учредителями открытого городского конкурса выступил ЧМК совместно с общественной экологической организацией «Зеленый город». Проводится он уже во второй раз. На конкурс принимаются проекты различной направленности: как природоохранные, так и предложения по информированию и обучению населения.

В этом году заявки на участие подали более сотни молодых людей. Прием заявок и их рассмотрение шло больше месяца. По результатам работы экспертной комиссии отобрали 28 лучших работ. Критериями отбора послужили актуальность проекта, скорость его воплощения, польза для города. Возраст участников – от 16 до 30 лет. Среди победителей авторы, предлагающие варианты развития экологического туризма на Южном Урале, раздельного сбора мусора, озеленения, особое место отведено экологическому просвещению в школах и детсадах. Больше всего проектов подано просветительской направленности.

«Мы выбираем перспективные программы, которые послужат в том числе будущим поколениям жителей Челябинска. Наградой лучшим участникам станут денежные гранты от ЧМК, которые помогут победителям реализовать свои проекты», – пояснил директор по персоналу и социальным  программам   ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

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