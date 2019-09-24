«Мечел» рисует граффити… на деревьях

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») совместно с экологами проводит акцию по оздоровлению и украшению деревьев в городских скверах и на улицах.

В разных районах города сотрудники «Мечела» и волонтеры экологической организации «Зеленый город» выбирают деревья с поврежденной корой. Пострадавшие участки обрабатывают, чтобы через трещины-морозобоины, которые возникают естественным образом из-за перепадов температуры, не проникали лишняя влага, споры грибов, паразиты и дерево не гнило и не разрушалось. На трещины наносят санирующий состав и грунтуют.

Затем художники-волонтеры украшают залеченные раны деревьев росписью на разнообразные темы. Мини-картины выполняются по мотивам детских сказок и фэнтези.

Художники рисуют акриловыми красками. Они безопасны и не проникают в структуру дерева, но создают для него дополнительный защитный слой.

Граффити на деревьях появятся в 20 местах Челябинска на оживленных городских тропинках.

«Такие граффити выполняют сразу две задачи: экологическую и эстетическую. Прежде всего, они защищают стволы деревьев с поврежденной корой и продлевают им жизнь. К тому же такая природная галерея под открытым небом радует горожан», – пояснил директор по персоналу и социальной политике Челябинского металлургического комбината Денис Сазонтов.

Найти изображения можно в социальных сетях по хэштегу #Мечелгороду