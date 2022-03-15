В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске

В Челябинске в понедельник и воскресенье, 13 и 14 марта, фиксировали превышение максимально разовых предельно-допустимых концентраций по загрязняющим веществам в воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в минэкологии области, в понедельник, 14 марта, над промышленными предприятиями Челябинска наблюдалась «дымка». Превышение по сероводороду были зафиксированы в Металлургическом районе. «Это связано как с продолжительным периодом метеорологических условий, объявленных 10 марта, так и с комплексным воздействием источников выбросов предприятий коммунального и промышленных секторов, работающих в круглосуточном режиме», - пояснили в минэкологии.

Превышения фиксировались на стационарных постах и станциях контроля территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха. В ведомстве заверили, что по всем установленным превышениям были осуществлены выезды передвижных лабораторий с проведением замеров.

В воскресенье, 13 марта, регистрировались превышения максимально разовых предельно-допустимых концентраций по таким загрязняющим веществам, как сероводород – в Металлургическом районе, аэрозольные частицы – в Курчатовском и Калининском районах.

«Среднесуточные концентрации загрязняющих веществ в Челябинске 13 марта были превышены по формальдегиду – в Калининском районе, аэрозольным частицам – в Курчатовском», - уточнили в министерстве.

Данные переданы в надзорные органы для принятия мер дальнейшего реагирования.

К настоящему моменту ранее выявленные превышения по концентрациям загрязняющих веществ снижаются. По данным Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, по состоянию на 15 часов 15 марта все показатели находятся в норме.

По информации Челябинского ЦГМС, в Челябинске с 15 часов 10 марта до 19 часов 16 марта установились неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое (первой степени). объявлено

Специалистами Министерства экологии Челябинской области совместно с надзорными органами усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области, которым рекомендовано снизить нагрузку на окружающую среду и не допустить роста загрязняющих веществ, уменьшив выбросы в атмосферный воздух на 15-20 процентов. Усилен контроль за соблюдением технологических режимов, эксплуатацией газоочистного оборудования.