Не так давно самозванная «экологическая принцесса мира» Грета Тунберг побывала в Киеве. Что привело её в столицу Украины? Нет, не проблемы тотальной вырубки Карпатских лесов. И не массовый завоз из Великобритании смертельно опасных урановых снарядов. Оказывается, Грету взволновали экологические последствия уничтожения Каховской плотины, в подрыве которой она, естественно, поспешила обвинить Россию.

Вряд ли стоит тратить время на то, чтобы объяснять девушке, страдающей психическим расстройством с названием синдром Аспергера, тот простой факт, что России незачем вредить самой себе. Это как с «Северными потоками», диверсию на которых тоже упорно пытаются повесить на Москву. Кстати, почему фройляйн Тумберг до сих пор не высказалась по поводу колоссального вреда климату, который был нанесён этим терактом?

Тот же самый вопрос можно адресовать и организации Greenpeace*. Как известно, во всём мире она имеет репутацию радикального и даже агрессивного игрока на экологическом поле. Активистам этой организации ничего не стоит взять на таран судно, виновное, по их мнению, в загрязнении моря, приковать себя к скале в знак протеста против нефтедобычи или вывалить кучу навоза перед министерством, стремясь не допустить строительства гидроэлектростанции.

Но вот какая штука: Greenpeace* обитает преимущественно на Западе (имеет там офисы, живёт, получает финансы), поэтому вынуждена подчиняться правилам «золотого миллиарда». Именно по этой причине, как отмечают эксперты, в последние годы «зелёные» всё более придирчиво наблюдают не за американскими или французскими, а за российскими и китайскими глобальными проектами. И ладно бы просто наблюдали – они стремятся им помешать. Так, весь мир облетели кадры штурма активистами Greenpeace* российской нефтедобывающей платформы «Приразломная» в Печорском море, которую они атаковали сразу на шести мощных катерах. В СМИ после инцидента ещё долго обсуждали версию заказного характера «акции протеста», поскольку очевидно, что «экологи» пытались препятствовать деятельности главного конкурента своего основного спонсора, нефтяного лобби США.

Правда, в России всё ещё есть люди, которые свято верят в непогрешимость Greenpeace* и подобных марионеток западных правительств. Одна из них – член правления Фонда гражданских инициатив «Горожане» Елена Вахтина из Челябинской области. Наверняка возомнив себя наместницей Греты на уральской земле, Елена подписала петицию об исключении западных экологических организаций из реестра иноагентов. Она размещает их посты в телеграм-канале «Мониторинг 74». Также Вахтина подписала соответствующую петицию в адрес российского президента.

Но вернёмся к вопросу о российских газопроводах. Финансовая зависимость от американцев заставила Greenpeace* промолчать осенью прошлого года, когда были взорваны три из четырёх ниток газопровода «Северный поток». В атмосферу попали миллиарды кубов парникового газа метана, а экосистеме Балтики был причинён непоправимый вред, но эти обстоятельства не сильно взволновали патентованных защитников природы. Почему? Да потому что они твёрдо знают, что команду подавали из Белого дома. Думается, проинформирована об этом и Грета Тумберг. Что это, если не двойные стандарты?

Увы, бескорыстных энтузиастов в природоохранном секторе человеческой деятельности среди общественников уже почти не осталось. Защитой природы сегодня занимаются, главным образом, циничные дельцы, бизнесмены. Именно «прикормленность» и ангажированность стали в последнее время главной бедой экологов. Российских, в том числе. Некоторые из них (меньшая часть) занимается рэкетом, вымогая у компаний деньги за нейтральную позицию. Ну а большинство просто пилит зарубежные гранты.

Российское экологическое общество (РЭО) в апреле этого года попросило Минюст РФ проверить Greenpeace* и «Всемирный фонд дикой природы» (WWF)* на предмет соответствия их статусу иностранного агента. В письме РЭО указывает, что регулярно сталкивается с «недружественными действиями» WWF* и Greenpeace* в отношении государственной экологической политики. В частности, по мнению российских экологов, эти организации формируют негативное общественное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы. Особенно отчётливо это заметно по отношению к крупным российским инфраструктурным проектам. Указанные организации необоснованно заявляют, что такие проекты «представляют угрозу для населения и биоразнообразия», организуют сбор подписей против их реализации. Нетрудно заметить, что свои атаки на российскую нефтянку экологи активизировали ровно в тот момент, когда Запад ввёл жёсткие санкции против «Газпрома» и «Роснефти». Удивительная синхронизация действий!

* Организация, признанная Генпрокуратурой РФ нежелательной на территории России