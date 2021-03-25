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Вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение по коллективному обращению южноуральцев

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко дала поручения ряду федеральных министерств и ведомств рассмотреть коллективное обращение от жителей Челябинской области, переданное вице-премьеру в ходе ее визита в регион.

Напомним, 29 января 2021 года заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, отвечающая в кабмине за экологию, посетила Челябинск с официальным визитом. Вице-премьер посетила ряд промышленных гигантов, в том числе «Мечел», который она назвала главным загрязнителем воздуха в Челябинске.

«Виктория Абрамченко после своего визита напрямую от нас получила пакет документов по трем жизненно важным вопросам для региона: Томинский ГОК, Полетаевская свалка и ООПТ «Челябинский бор» в целом и другие ситуации вокруг бора, в частности», - написала в своем аккаунте в Телеграм-канале депутат Елена Вахтина.

По данным общественников, временный полигон ТБО вблизи села Полетаево Сосновского района не соответствует проектной документации, эксплуатируется с серьезными нарушениями. На полигоне «происходят возгорания свалочного тела с выбросом в окружающую среду значительных объемов крайне токсичных веществ».

Активисты обратили внимание и на судебные споры вокруг места строительства детского хирургического корпуса детской областной больницы в Челябинске.

Кроме того, в обращении шла речь и о вызывающих бурные протесты планах по строительству многоэтажек недалеко от городского бора.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минприроды, Росприроднадзору, Роспотребнадзору, Роснедрам и ППК «Российский экологический оператор» совместно с правительством Челябинской области рассмотреть коллективное обращение жителей (в соответствии со сферами ведения) и представить предложения в правительство РФ.

Фото: Елена Вахтина