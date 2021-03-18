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ЗСО обжаловало решение по границам Челябинского бора

Законодательное собрание Челябинской области подало кассационную жалобу на повторное решение Второго апелляционного суда общей юрисдикции по признанию незаконным решения об изменении границ городского бора под строительство детского хирургического корпуса.

Напомним, второго февраля 2021 года апелляционный суд (Санкт-Петербург), рассмотрев повторно жалобу общественников, полностью отменил постановление регионального парламента по изменению границ особо охраняемой природной территории для строительства хирургического корпуса Челябинской детской областной больницы. Областные власти решили обжаловать данное решение, объяснив свою позицию.

В установленные законом сроки Законодательное собрание направило кассационную жалобу в Седьмой кассационный суд (Челябинск).

Документ размещен на странице одного из истцов, юриста Владимира Казанцева и депутат совета Центрального района Челябинска Елены Вахтиной.

Заксобрание просит отменить апелляционное определение судебной коллегии Второго апелляционного суда и принять новое решение об отказе в удовлетворении требований административных истцов.

Рассмотрение кассационной жалобы ЗСО назначено на 14 апреля в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции (Челябинск).

Напомним, детский хирургический корпус планируется построить рядом с другими корпусами ЧОДКБ на территории, ранее входящей в границы памятника природы - Челябинского городского бора.

Для реализации этого проекта депутаты Законодательного собрания региона 26 декабря 2019 года одобрили изменение границ Челябинского бора – они исключили из ООПТ участок площадью 4,2 гектара под строительство, но при этом присоединили участок более 50 гектаров - территория урочища «Монахи» и поймы реки Миасс от моста по улице Худякова до плотины пруда Коммунаров.

В мае 2020 года Челябинский областной суд встал на сторону ЗСО и позднее пояснил свою позицию. Через несколько дней Челябинская гордума приняла решение по изменению зонирования земельного участка под строительство нового корпуса.

Экоактивисты и общественники обратились в суд. Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал постановление ЗСО незаконным и отменил его.

Областные власти оспорили решение в Седьмом кассационном суде, который отправил дело на повторное рассмотрение. Второго февраля 2021 года Второй апелляционный суд, повторно рассмотрев жалобу, вновь отменил решение ЗСО как в части изъятия участка бора, так и в части присоединения.

А пока идут судебные разбирательства минстрой провел аукцион на проектирование детского хирургического корпуса. Победителем признана компания «ЕСК-Проект».

«Контракт заключен. Сроки выполнения работ - четвертый квартал 2021 года. Дополнительных требований нет к исполнителю, только четкое соблюдение технического задания», - пояснили в пресс-службе минстроя области.

Губернатор Алексей Текслер подписал постановление правительства, в котором утверждены сроки строительства и объемы инвестиций.