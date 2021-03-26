Выбросы на Коркинском разрезе сократились на треть

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» з

ООО «Промрекультивация» за 2020 год локализовало зоны самонагревания в Коркинском угольном разрезе в Челябинской области на площади примерно 218 тысяч квадратных метров. Это на 42% больше, чем в 2019 году.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в департаменте информационной политики и связей с общественностью, проведенные работы позволили сократить объем атмосферных выбросов от эндогенных пожаров на треть к 2019 году – до 40 тонн по итогам 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты регулярного мониторинга состояния воздуха, который выполняют три независимые аккредитованные лаборатории на территории, прилегающей к Коркинскому угольному разрезу.

В течение 2020 года в воздухе не было зафиксировано превышения предельно допустимых концентраций содержания вредных веществ.

Как отметил директор ООО «Промрекультивация» Николай Джемилев, с 2017 года предприятию удалось достичь впечатляющих результатов. «Полностью решить проблему эндогенных пожаров и оползней на разрезе в долгосрочной перспективе сможет заполнение выработки закладочным материалом с Томинского ГОК, - отметил Джемилев. - Сегодня в регионе идет второй этап общественных обсуждений обновленного проекта ликвидации разреза с подъемом воды. Техническое решение не только даст реализовать проект ликвидации вдвое быстрее, но и позволит многократно использовать воду в замкнутом технологическом цикле комбината».

Коркинский угольный разрез – крупнейшая в Евразии открытая угольная выработка и одна из насущных экологических проблем Челябинской области. Эндогенные пожары внутри разреза являются источником загрязнения воздуха, а оползневые процессы на его бортах грозят разрушением близлежащим социальным постройкам и жилым домам.

ООО «Промрекультивация» учреждено в 2017 году при участии Томинского горно-обогатительного комбината (Томинский ГОК, входит в Группу «Русская медная компания»), чтобы ликвидировать выработку Коркинского угольного разреза. По проекту для этого используется закладочный материал, произведенный на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОК. Закладочный материал с предприятия в разрез доставляется по трубопроводу.

Ликвидация разреза с использованием закладочного материала с Томинского ГОК позволит нейтрализовать источники загрязнения воздуха, а также укрепить борта разреза. Проект ликвидации выработки в 2018 году прошел общественное обсуждение и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Он рассчитан до 2042 года. По его окончании на месте угольного разреза будет водоем, берега которого благоустроят и озеленят.

Учитывая масштаб предстоящих работ и роль в улучшении окружающей среды Челябинской области, в 2019 году проект ликвидации Коркиного разреза вошел в федеральную программу «Чистый воздух» Национального проекта «Экология». Соглашение об этом подписали Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзор, правительство Челябинской области и ООО «Промрекультивация» на Петербургском международном экономическом форуме.

Всего с начала работ по локализации, охлаждению и отсыпке участков самонагревания инертными породами ООО «Промрекультивация» локализовало зоны самонагревания на общей площади порядка 465 тысячи квадратных метров. Это позволило существенно сократить объем выбросов 2017 году.

Справка:

Федеральный проект «Чистый воздух» разработан в 2018 году Росприроднадзором в рамках исполнения указа президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Проект направлен на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в двенадцати российских городах, среди которых Челябинск. Предусмотренные проектом мероприятия позволят снизить выбросы загрязняющих веществ от транспорта, промышленных и теплоэнергетических предприятий. Также документ предполагает мероприятия по развитию сети государственного мониторинга и формированию «зеленого каркаса».

Ожидается, что к 2024 году проект «Чистый воздух» позволит снизить совокупный объем вредных выбросов в атмосферный воздух более чем на 20 % в сравнении с 2017 годом, а также достигнуть кардинального снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах, включенных в проект.