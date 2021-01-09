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Минэкологии заверяет, в новогодние каникулы, несмотря на НМУ, воздух в Челябинске был чистым

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Минэкологии заверяет, в новогодние каникулы, несмотря на НМУ, воздух в Челябинске был чистым

Атмосферный воздух в Челябинске в новогодние каникулы был достаточно чистым, заверяет минэкологии. Несмотря на установившиеся в областном центре неблагоприятные метеорологические условия, высоких концентраций загрязняющих веществ в первые дни нового года не регистрировалось.

Напомним, в Челябинске с 30 декабря по седьмое января установились неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

«Хочу отметить, что в период с 30.12.2020 по 08.01.2021 года высоких и экстремально высоких концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Челябинска не фиксировалось», – сообщил замминистра экологии области Виталий Безруков в ответ на появившуюся в соцсетях информации об отсутствии на сайте ведомства данных о состоянии атмосферного воздуха в городе Челябинске.

По данным системы мониторинга, повышенное загрязнение воздуха отмечалось лишь в отдельных районах Челябинска и только восьмого января.

Жители Челябинска на странице ВКонтакте «Вредные выбросы» пишут о загазованном воздухе в некоторые праздничные дни, о превышении среднесуточной концентрации стирола в 5-9 раз на улице Горького.

Минэкологии в ответ напоминает, 25 декабря 2020 года в Челябинске введена в эксплуатацию единая информационная система мониторинга загрязнения атмосферы. В систему включены специальные датчики, расположенные на стационарных постах наблюдения около предприятий. Они будут предоставлять информацию о токсичных выбросах по шести показателям.

Информацию можно увидеть на специальной интерактивной карте, данные обновляются каждые 20 минут.

«Пока публичная часть имеющейся системы работает в тестовом режиме, и по некоторым компонентам данные требуют перепроверки, в частности по органическими соединениям, но в ближайшее время система заработает в полном объёме», - уточняют в минэкологии.

В дальнейшем в систему добавятся данные с предприятий и других промышленных городов региона. При этом для надзорных органов данная система позволит более оперативно отследить загрязнителя и принять меры, а также спрогнозировать возможное загрязнение, с целью его недопущения.