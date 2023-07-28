На челябинских курортах устроят соревнования и накормят бутербродами

Один из крупнейших производителей мясной продукции на Южном Урале – «Ромкор» – в ближайшую субботу, 29 июля, проведет масштабную акцию, включающую игровые программы для детей и взрослых, а также раздачу более двух тысяч бутербродов отдыхающим у воды в Челябинской области.

Акция пройдет поэтапно в двух локациях: в парк-отеле Еловое с 10:00 до 12:00, а с 13:00 до 19:00 в тех же активностях можно будет принять участие в Солнечной долине.

Участников ждут эстафеты, танцевальный флешмоб, фотограф, детский аниматор и ростовая кукла, а также дегустация продуктов, сделанных по новой рецептуре, и возможность лично пообщаться с генеральным директором МПК «Ромкор» Сергеем Фёдоровым.

«Жаркие выходные в Челябинске привлекут к зонам отдыха у воды множество горожан, стремящихся получить передышку от 30-градусной жары. Даже в солнечный день важно помнить, что плавание отнимает много калорий, баланс которых необходимо вовремя восполнять. Поэтому мы решили угостить челябинцев и развеселить их в тёплый летний день», – комментирует генеральный директор МПК «Ромкор» Сергей Фёдоров.

Акция «Бутерброды для любимых» является одним из мероприятий, приуроченных к недавно прошедшему профессиональному празднику «День торговли».