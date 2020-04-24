На месте Доваторского рынка в Челябинске вырастят многолетние цветы и ценные деревья

На месте снесенного Доваторского рынка в Челябинске вырастят многолетние цветы и ценные деревья.

Территория, где много лет велась бойкая торговля, сегодня стала частью благоустраиваемого сквера, о предстоящем преображении которого, включая работы по озеленению, рассказали глава Центрального района Виктор Ереклинцев и директор Ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер.

"Новый бульвар на Воровского очень сложно нам давался, начиная со сноса Доваторского рынка. Мало кто верил, что это случится. Освободившееся пространство в сквере на Доватора-Воровского (до Образцова и от нее до сквера 20-летия Победы) разбито на две части. Авторы проекта благоустройства соединили их стилистически, чтобы это была единая территория, несмотря на то, что она разделена улицей Образцова. Уже выполнено плиточное покрытие. Сейчас начались активные работы по освещению. Далее мы отыграли контракты по установке малых архитектурных форм. К началу сезона будем высаживать там растения", - сообщил Виктор Ереклинцев.

Вера Меркер отметила, что сквер, по сути, рождается заново. Она напомнила, что в прошлом году здесь была проведена большая вырубка аварийных и сорных древесных насаждений. Жителям пообещали новые деревья взамен убранных. Все сколько-нибудь ценные растения сохранили, в том числе несколько берез, яблони, клены.

"У данного сквера одна главная перспектива - здесь очень много транзитных дорожек, они все сохранены. Прилегающие к скверу здания не имеют эстетической ценности. Это обычные много- и пятиэтажки, не претендующие на то, чтобы быть видимыми, открытыми, и поэтому вся композиция здесь замкнута на внутренних видах. Мы ушли от всяких активностей, игровых площадок. Парк прилегает к жилой застройке - мы понимаем, что сквер есть некая рекреационная полоса, закрывающая жителей от дороги, поэтому не хотим, чтобы он превратился в шумное место. Данная транзитная территория должна быть зоной спокойного семейного отдыха", - уверена Вера Меркер.

В сквере на Воровского множество тропинок, проложенных наискосок. Их протоптали жители, выходящие из подъездов, арок и идущие по своим делам, в том числе к остановкам общественного транспорта. Именно для удобства пешеходов разработчики проекта полностью сохранили существовавшую логистику пространства.

Вера Меркер рассказала, что в новом сквере, как и на Алом поле, будут высажены древесные растения, обладающие максимальной ценностью для озеленения, в том числе кедровая сосна, орех маньчжурский, ивы ломкие, которые при надлежащем уходе могут выглядеть очень живописно - их шаровидная крона напоминает шляпки грибов.

Цветочные группы - миксбордеры - здесь будут такие же, как на бульваре по проспекту Ленина (опушечные, островные, не прилегающие к дорогам. По сути, это просто ландшафтные поляны, оформленные многолетниками. Как подчеркнула Вера Меркер, конечно, сохранится там и газонная территория ("чистого" газона).

Центральные участки, выполненные в виде кругов, авторы проекта предлагают оформить однолетниками, создав из них тройной круг. Это могут быть массивы как вокруг одного дерева, так и вокруг крупного кустарника. Среди предлагаемых растений в центре цветочной поляны - абрикос. Альтернативные варианты для высадки внутри композиции - туя и можжевельник или туя и горная сосна.

"Весеннее оформление сквера тоже предусматриваем - природными видами тюльпанов (не культурными, как предложено в сквере на Тернопольской, а растениями из группы ботанических). Они низкорослые, компактные, красиво цветущие. Это дикие природные виды тюльпанов, они будут естественно смотреться на этой естественной ландшафтной территории", - поделилась своими задумками Вера Меркер.

Ученая отметила, что Челябинску, наверное, не стоит отказываться и от идеи с бархатцами. Это максимально устойчивое однолетнее растение, которое отличает продолжительный декоративный эффект.

"Бархатцы цветут сразу, как только их высадят. Иногда их сажают уже цветущими. Никакого переломного момента в случае с этими цветами не бывает. Они всегда прекрасно приживаются и цветут до самых заморозков. Бархатцы могут давать ковры разной высоты и разных оттенков - от бледно-желтых, почти белых, до темно-красных, бордовых. Под однолетники у нас предусмотрено немного участков, в основном, конечно, будем высаживать многолетники", - сообщила Вера Меркер.

Она выразила уверенность, что местным жителям будет приятно гулять по скверу, "открывшемуся, обнажившемуся после того, как убрали Доваторский рынок".

Виктор Ереклинцев рассказал, что в общей сложности в сквере на Воровского в этом году высадят 57 деревьев (это больше, чем было вырублено), 1163 древесных кустарника, 2619 травянистых многолетников. Всего - 3833 растения. Не считая, конечно, девяти тысяч луковиц диких тюльпанов.