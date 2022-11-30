На площади Революции начали возводить «Ледяной аквариум»

В Челябинске на площади Революции началось строительство новогоднего ледового городка, который в этом году будет «рыбным», населенным медузами, улитками, тюленями, пингвинами и прочими обитателями водоемов.

Как сообщает телеграм-канал городского управления культуры, сегодня, 30 ноября, рабочие устанавливают на главной площади южноуральской столицы ограждения, завозят оборудование и уже приступили к возведению горок, которые предстоящей зимой приобретут облик корабля, кита, «Наутилуса», что вполне закономерно, ведь тема нынешнего городка звучит как «Ледяной аквариум».

Созданием рыбного царства в 2022-м году занимается компания из Екатеринбурга «Уральский лед», которая на строительстве ледовых городков на челябинской площади Революции уже собаку съела (выигрывала соответствующие конкурсы не один раз).

В управлении культуры к челябинцам обратились с просьбой заранее планировать свои маршруты в районе площади Революции и на огороженную территорию не входить.