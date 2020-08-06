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На пляже Тургояка царит антисанитария, устранять нарушения обязали главу Миасса

Фото: 
Гражданский патруль
Среда обитания
Сегодня, 09:41
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Прокурор Миасса (Челябинская область) внес представление об устранении выявленных нарушений природоохранного законодательства на берегу озера Тургояк главе города Григорию Тонких, а именно за антисанитарию на пляже. Представление находится на рассмотрении.

Кроме того, в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении виновного должностного лица муниципалитета  административного дела по статье 63 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Санкция данной статьи влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Миасская прокуратура провела проверку городского пляжа на озере Тургояк по обращению гражданского экоактивиста, руководителя местного отделения общественной правозащитной организации "Гражданский патруль" Анны Сизовой. Надзорное ведомство выявило массовые нарушения в области санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.

"По результатам проверки установлено наличие несанкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов, недостаточная обеспеченность граждан общественными туалетами, несанкционированные парковки в охранной зоне озера", - сообщил  заместитель прокурора Миасса Сергей Сенин.

 

В нарушение санитарных правил, установленные на пляже мусорные баки не оборудованы водонепроницаемой тканью, ограждением и размещены не с тем уклоном. В результате во время дождя вся жижа из урн попадает в озеро, а во время ветра по территории разлетаются пластик и бумага. Кроме этого, сама контейнерная площадка оказалась нелегальной.

"Только благодаря личному приему у прокурора области решение экологических проблем сдвинулось с мертвой точки. В прошлом году ситуация на пляже Миасса была точно такая же. После аналогичного публичного обращения «Гражданского патруля» на пляж приезжал министр экологии, но к текущему сезону ничего не поменялось. Надеюсь, Виталий Лопин поставит точку в извечной проблеме содержания городского пляжа", - отметила Анна Сизова.

 

Напомним, 24-го июля после встречи с Анной Ситовой прокурор Челябинской области Виталий Лопин пообещал в кратчайшие сроки рассмотреть обращение общественников, касающееся нарушений природоохранного законодательства на озере Тургояк.

 

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