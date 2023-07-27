На Таганае распустились орхидеи с одурманивающим нектаром

На территории национального парка «Таганай» (Челябинская область) вдоль троп распустился ещё один представитель семейства орхидей– дремлик широколистный. Его нектар одурманивает насекомых, рассказали в пресс-службе нацпарка.

Растение назвали дремликом из-за поникающих, будто дремлющих цветков. Еще его называют чемерицевидный – за сходство с чемерицей.

У дремлика зеленовато-пурпурные, со слабым медовым запахом соцветия появляются лишь на 10-11 год жизни.

«Нектар этой таганайской орхидеи содержит вещества, одурманивающие насекомых, - рассказали в нацпарке. - Лучшими опылителями считаются осы, которые из-за утраты координации не могут стряхнуть с себя пыльцу».