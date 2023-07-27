27.07.2023
На Таганае распустились орхидеи с одурманивающим нектаром
27.07.2023
Челябинские КВНщики выступят на «Голосящем КИВИНе-2023»
26.07.2023
СКР и прокуратура контролируют ход расследования уголовных дел по ДТП с шестью пострадавшими
26.07.2023
Магнитогорцы обеспокоены ухудшением состояния реки Урал
26.07.2023
В Челябинске экс-преподаватель вуза предстанет перед судом за получение подкупа
26.07.2023
В России создают единую комплексную систему мониторинга окружающей среды
На Таганае распустились орхидеи с одурманивающим нектаром
30.06.2023
На Таганае раньше обычного распустился пальчатокоренник Фукса
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
14.06.2023
На Таганае раньше обычного зацвел любовный корень
10.06.2023
На Таганае отмечают нашествие злостных вредителей
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023