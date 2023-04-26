На Таганае случилась массовая лягушачья свадьба

На одном из водоемов национального парка «Таганай» (Челябинская область) лягушки сыграли массовую свадьбу.

«В церемонии участвовали несколько десятков земноводных. Они обошлись без приглашенных гостей. И без музыкантов тоже. Потому что звуковое сопровождение обеспечили сами новобрачные», - отмечают в нацпарке, пояснив, что «женихи», привлекая будущих избранниц, издают характерные звуки, напоминающие громкое бульканье.

Определить готовность остромордой лягушки к продолжению рода очень легко – самец в этот момент становится серебристо-голубым, рассказали в НП «Таганай».