04.10.2023
На Таганае снова зацвела брусника
04.10.2023
По фактам получения травм детьми в Челябинской области СК проводит проверки
03.10.2023
В Челябинской области снизилась заболеваемость коронавирусом
03.10.2023
Призывников-срочников не будут направлять в зону боевых действий
03.10.2023
Шойгу: В Генштабе планов по дополнительной мобилизации нет
03.10.2023
Ветеран челябинского СОБР передал гуманитарную помощь участникам СВО
На Таганае снова зацвела брусника
11.09.2023
Южноуральцев призывают не топтать мухоморы, они полезны для животных
04.09.2023
Губернатор призвал южноуральцев проголосовать за достижения Челябинской области
31.08.2023
На Таганае в завершающий день лета выпал снег
24.08.2023
Челябинская область — в лидерах рейтинга нового медиа-портала Достижения.РФ
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023
Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев
30.09.2023