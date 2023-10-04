На Таганае снова зацвела брусника

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) второй раз зацвела брусника.

«Данное явление вполне можно считать уникальным, потому что случилось это в высокогорной тундре Дальнего Таганая к концу сентября», - пояснили в нацпарке.

Бело-лиловые бутоны рядом со спелыми ягодами распустились в необычное время благодаря тому, что две последние декады сентября были удивительно теплыми: среднесуточные температуры достигали 11,1 градуса выше нуля - при норме плюс 7,8 градуса, а осадков выпало лишь семь миллиметров - при норме 22 миллиметра.

«Повторная вегетация других таганайских дикоросов наблюдается регулярно. Почти каждую осень цветет шиповник, а в последние годы в августе-сентябре зацветает лесная земляника, хотя до завязи и плодоношения дело не доходит», - рассказали в НП «Таганай».