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На территории шести городов Челябинской области – режим «черного неба»

Среда обитания
Вчера, 23:34
Автор: 
Олеся Денисова

На территории пяти городов Челябинской области продлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. На территории одного города режим «черного неба» объявлен с вечера понедельника.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске, Карабаше и Коркино режим «черного неба» начался четвертого июня. В областном центре неблагоприятный режим продлится о 19 часов вторника, девятого июня. В Карабаше и Коркино – до 19 часов среды, 10 июня.

В Сатке НМУ начались в 16 часов воскресенья, 7 июня, и продлятся до 19 часов среды, 10 июня, в Магнитогорске – с 19 часов 8 июня до 11 часов 9 июня.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Кроме того, в эти дни в регионе будет жаркая погода, что станет дополнительным поводом держаться подальше от магистралей.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом. Опасность выбросов автотранспорта обусловлена их токсичностью, а также близостью источников загрязнения к жилым районам. Такие условия могут ухудшить состояние здоровья у некоторых людей.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Промышленные предприятия при НМУ первой степени обязаны снизить объемы выбросов на 15-20 процентов.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 и 8(800)100-00-04, в ЕДДС по телефону 112 или через сайт Роспотребнадзора. Кроме того, можно обратиться в Росприроднадзор по телефону 8-908-094-00-64, в круглосуточную экологическую приемную минэкологии. – 8-906-890-96-70.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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