Сегодня, 23 июля, министерство экологии Челябинской области провело незапланированный рейд на озере Увильды по выявлению нарушений в области природопользования и охраны окружающей среды. Проверки прошли на базах отдыха, находящихся в зоне особо охраняемых природных территорий. Также в особом фокусе внимания экологических ревизоров были владельцы частных строений и коттеджей, которых на берегу озера хоть пруд пруди.

В экологический дозор проверяющие взяли с собой журналистов. Небольшой инструктаж по технике безопасности и в путь. А точнее вплавь. Незаконные понтоны, постройки, заборы, парковки и стоянки в водоохраняемой зоне – именно это интересовало ревизоров.

Десять минут по водной глади - и вот он первый нарушитель. Любитель погонять на лодке с мотором, что запрещено в зоне особо охраняемой территории. Впрочем, он проверяющим давно известен. Не раз ловили и штрафовали. Это бизнесмен из Снежинска, который отгрохал себя на Увильдах коттедж. Документов на право управления моторной лодки у него не оказалось, бортовые номера не читаются. Предприниматель смиренно подписывает протокол. Правда, сумма штрафа его вряд ли смутит. Заплатит себе спокойно три тысячи рублей и будет рассекать по Увильдам дальше.

«Штрафы очень маленькие, поэтому люди и не боятся. Заплатили и дальше нарушают», - говорит исполняющий обязанности директора ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Игорь Булатов.

А нарушения на каждом метре. А точнее 20-ти. Подплываем еще к одному коттеджу. Здесь собственник нарушил то самое правило 20-метров. И расположил свое строение слишком близко к озеру, тем самым перекрывав людям доступ к водоему.

На Увильдах экологи устроили облаву на владельцев элитных коттеджей министерство экологии Челябинской области, Андрей Поляков Поделиться

«Это прямое нарушение природоохранного законодательства. Должен быть свободный доступ людей к водоему», - сказал Игорь Булатов.

Чем дальше плывем по Увильдам, тем больше нарушений закона видим. Тут и незаконные понтоны на железных сваях и не очень умело спрятанные в песок трубы для вывода дренажных вод, а также незаконные постройки.

«Людей штрафуем, но никто ничего сносить не собирается. Идем в суды, выдаются предписания, но люди не торопятся соблюдать закон. Привлекаем приставов. Количество проверок в разы у нас увеличено, но народ предпочитает жить, как ему хочется», - сказал Игорь Булатов.

Только в 2021 году в ходе рейдовых мероприятий было выявлено 564 нарушений по гидрологическим памятникам природы Челябинской области. Почти треть – на озере Увильды. С начала года сотрудники ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» составили 183 протокола. Из них 126 по фактам заезда автотранспорта в водоохранную зону. Почти 20 процентов нарушений – это использование водных объектов без разрешительных документов, при осуществлении строительной деятельности, а также ограничение свободного доступа на береговую полосу и организация стихийных свалок.