На выходные в Челябинской области сохранится бабье лето
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 16:52
Автор: 
Евгения Александрова

В выходные в Челябинской области сохраниится теплая и сухая погода. Днем столбик термометра будет подниматься до отметки 24 градуса.

Как сообщает Челябинский гидрометцентр, в субботу, 14-го сентября, на Южном Урале ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха - +19, +24. Порывы ветра - западного и юго-западного - будут достигать трех-восьми метров в секунду.

В воскресенье, 15-го сентября, в Челябинской области установится аналогичная температура. Ветер также не изменит свое направление, лишь слегка усилится - его порывы будут достигать четырех-девяти (отдельные порывы - 14-ти) метров в секунду.
В понедельник, 16-го сентября, в регионе станет попрохладнее - температура снизится до +18, +21 градуса. Погода установится облачная (солнышко будет выглядывать нечасто), мокрая - прогнозируются местами небольшие, местами - умеренные дожди. Ветер будет дуть юго-западный, его порывы составят 6-11-ти (местами - 15-ти) метров в секунду.

По народному календарю, в субботу, 14-го сентября, - Симеон Столпник, Семен-летопроводец. Если этот день ясен, то осень будет ведренной, ненастный день - к сухой осени. Если гуси улетают в этот день, ждите ранней зимы. Если на Семендень теплая погода, то вся зима будет теплая.Сухая и теплая погода - к поздней зиме.Грязь на дорогах - к дождливой осени. Еловые ветки низко склонились - к скорым заморозкам. Ветер дует - к дождливой осени.Мухи больно кусаются - к ненастью. На Семена колосовые не убрали - считай пропали.На Семена грех хлеб озимый сеять.На Симеона Столпника солят огурцы. Начать в этот день охоту - к большой добыче весь год.Сесть 14-го сентября на лошадь - весь год она будет смирной и послушной.

Воскресенье, 15-е сентября, - День Мамонтия. Если ветер к вечеру этого дня усиливается и меняет направление против движения часовой стрелки - быть плохой погоде.Если закат красный - скоро морозы.

16-е сентября, по народному календарю, - Домна Доброродная. В случае утреннего тумана в этот день быть ясной и сухой погоде. Большие муравьиные кучи - на суровую зиму.

Автор: 
Евгения Александрова
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