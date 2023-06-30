Народный фронт сообщил о горах человеческих фекалий под окнами жилого дома в Троицке

Народный фронт в Челябинской области сообщил о горах человеческих фекалий, которые выросли прямо под окнами жилого дома по улице Дерибаса, 30-А в Троицке.

«Неприглядные кадры с кучами биологических отходов, которые сняли жители дома, показали в стриме Народного фронта. В прямом эфире люди пожаловались, что кучи увеличиваются день ото дня – массу черпают из подвала пятиэтажки и вываливают прямо на землю. Только представьте, какой там запах и антисанитария!» - отмечают общественники.

При этом в Народном фронте заявили, что «на просьбы людей остановить процесс никто не реагирует, а рабочие продолжают старательно накладывать новые порции, исполняя поручение МУП ТЭС».

«Об ассенизаторской машине в этой организации, видимо, не знают. Мы уверены: так избавляться от отходов жизнедеятельности человека противозаконно. И если в троицкой администрации об этом не знают, то мы намерены донести эту информацию до чиновников через прокуратуру и Роспотребнадзор – туда мы уже обратились. Также настаиваем: фекальные массы необходимо срочно ликвидировать», - подчеркнули в челябинском региональном отделении Народного фронта.

В администрации Троицка агентству «Урал-пресс-информ» ответили следующее: «Исполняющий обязанности заместителя главы муниципалитета по городскому хозяйству Андрей Андреев дал подрядчику два дня на вывоз откаченного и вынесенного на землю из подвала дома по улице Дерибаса, 30А ила. В данном доме уже не первую неделю проводятся работы по осушению подвала.

Данный дом является бывшим общежитием, управляющей организации нет, и собственники жилых помещений не исполняют обязанности по несению бремени расходов на содержание общего имущества. Неисправная система водоотведения привела к тому, что все стоки на протяжении многих лет сливались в подвал.

Многоквартирный дом находится в программе капитального ремонта. В настоящий момент региональному оператору капремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области необходимо провести обследование помещений, коммуникаций для оценки стоимости ремонта и его целесообразности.

В целях оказания содействия регоператору администрацией города были выделены средства из местного бюджета в размере более полумиллиона рублей и заключен контракт на проведение работ по очистке подвала. Подрядная организация уже откачала 584 кубометра стоков, вывезла из подвала сорок кубометров мусора и сейчас вручную ведрами заканчивает выносить ил. На текущий момент иловых отложений вывезено уже 32 куба».

Как уточнил Андрей Андреев, «несколько лет все это было в подвале, сейчас подрядчик очищает его».

«Полностью согласен, что складировать ил на земле рядом с домом было недопустимо, поэтому, как только поступили сигналы, выехал на место и дал подрядчику два дня для ликвидации ила с земли. В дальнейшем организация работу продолжит, ил будет сразу же выливать в контейнеры и вывозить», - подчеркнул чиновник.

В администрации Троицка также отметили, что очистка подвала позволила восстановить и работоспособность канализации данного дома. Сделано это было также за счет средств города без финансового участия жителей.

В Роспотребнадзоре также уже отреагировали на пост Народного фронта о горах фекалий у жилого дома в Троицке:

«Обращение по вопросу размещения отходов из подвального помещения в непосредственной близости от жилого дома на улице Дерибаса, 30-А в настоящее время находится на рассмотрении территориального отдела управления Роспотребнадзора по Челябинской области. По результатам его рассмотрения заявителям будет дан ответ в установленные законом сроки».