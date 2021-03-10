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Наталья Котова распорядилась обезопасить Челябинск от бешенства

По распоряжению главы Челябинска Натальи Котовой завтра, 11-го марта, в областном центре стартуют мероприятия по предупреждению возникновения случаев бешенства среди людей и животных.

Соответствующий документ мэр южноуральской столицы подписала третьего марта. Согласно ему, профилактика бешенства будет проводиться в мегаполисе до четвертого апреля.

Начальнику управления здравоохранения городской мэрии Наталье Горловой поручено организовать и провести семинар по клинике, диагностике и профилактике бешенства для медицинских работников антирабических кабинетов и хирургической службы Челябинска, а также обеспечить информирование населения об источниках распространения и мерах профилактики заражения бешенством людей и животных.

Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города в лице его руководителя Александра Кочерещенко Наталья Котова поручила довести до организаций, обслуживающих жилищный фонд на территории Челябинска, информацию о необходимости проведения мероприятий по предупреждению возникновения случаев бешенства среди людей и животных.

Кроме того, по распоряжению мэра УЖКХ города поручено рекомендовать управляющим компаниям организовать размещение ветеринарных специалистов ОГБУ «Челябинская ветстанция» для проведения профилактического осмотра и иммунизации домашних собак и кошек против бешенства.

Администрациям районов южноуральской столицы поручено обеспечить выявление мест скопления безнадзорных собак и кошек, подачу заявок на отлов животных без владельцев в управление экологии и природопользования Челябинска в срок до 11-го марта.

Управлению экологии и природопользования областного центра рекомендовано организовать отлов бездомных четвероногих в рамках переданных государственных полномочий по организации на территории Челябинска деятельности по обращению с животными без владельцев.

Контроль за исполнением распоряжения Наталья Котова возложила на своего заместителя по городскому хозяйству Александра Астахова.

Напомним, в Челябинской области за первые два месяца 2021-го года зарегистрировано четыре случая бешенства собак и кошек в четырех неблагополучных пунктах, в том числе один - в Челябинске.

В столице Южного Урала труп бездомной кошки, погибшей, как впоследствии подтвердило лабораторное исследование, от бешенства, был обнаружен в январе на территории СНТ «Дружба» Металлургического района.

Спустя пять дней после того, как стали известны результаты исследования, - 24-го февраля - распоряжением регионального правительства в Челябинске был введен карантин по бешенству животных, предусматривающий запреты на проведение выводок и натаски собак на территории неблагополучного пункта, на вывоз животных за его пределы.

Напомним, жители Челябинска смогут бесплатно вакцинировать домашних любимцев от бешенства в период с 11-го марта по четвертое апреля в рамках месячника по профилактике этого опаснейшего заболевания, который проводит в южноуральской столице ОГБУ «Челябинская ветстанция».