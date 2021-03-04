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Жители Челябинска могут бесплатно защитить своих питомцев от бешенства

В Челябинской области только за два месяца этого года зарегистрировано четыре случая бешенства собак и кошек в четырех неблагополучных пунктах, в том числе один – в Челябинске.

В столице Южного Урала труп бездомной кошки, погибшей, как впоследствии подтвердило лабораторное исследование, от бешенства, был обнаружен в январе на территории СНТ «Дружба» Металлургического района.

Как отмечают в ОГБУ «Челябинская ветстанция», 24-го февраля (спустя пять дней после того, как стали известны результаты исследования) распоряжением регионального правительства в столице Южного Урала был введен карантин по бешенству животных, предусматривающий запреты на проведение выводок и натаски собак на территории неблагополучного пункта, на вывоз животных за его пределы.

Министерство сельского хозяйства региона разработало и утвердило план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству животных на территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.

В связи с непростой ситуацией, складывающейся в Челябинской области, специалисты призывают владельцев собак и кошек (домашние животные нередко становятся жертвами этого смертельного заболевания) ответственно отнестись к здоровью своих питомцев и поставить им прививку от бешенства. Тем самым, хозяин и четвероногого любимца от возможной опасности защитит, и себя обезопасит.

Жители Челябинска смогут вакцинировать домашних любимцев от бешенства в период с 11-го марта по четвертое апреля. Месячник по профилактике этого опаснейшего заболевания проводит в южноуральской столице ОГБУ «Челябинская ветстанция».

Во время проведения данной акции общий осмотр собак и кошек и их бесплатная вакцинация будет проводиться во всех районных участковых ветлечебницах и в жилищно-эксплуатационных организациях областного центра.

Информацию о времени и месте проведения мероприятий по профилактике бешенства можно будет получить на стендах объявлений жилых домов или по единому телефону: 8 (351) 214-14-14, а также на сайте челябинской ветстанции.

В областной ветклинике отмечают, что вакцинацию должны проходить все домашние животные, обитающие на неблагополучном участке. Обращаться за вакцинацией с ранее не привитыми четвероногими необходимо в государственные ветеринарные клиники, где животных обязательно осмотрят, проведут вакцинацию и дадут все необходимые рекомендации по их содержанию и профилактике.

«Выгуливать собак нужно строго на поводке и в наморднике, не допускать контакта бродячими и тем более дикими животными, кошек при выгуливании также не следует оставлять без присмотра. Кроме того, нельзя забывать и о безопасности человека. Если на вас напало агрессивное животное, нужно промыть место укуса водой с мылом, обработать перекисью, а затем отправиться в антирабический кабинет», - подчеркивают специалисты.