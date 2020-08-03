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Неравнодушные южноуральцы восстановили приток воды в мелеющий Кисегач

Среда обитания
Сегодня, 09:25
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Неравнодушные жители Челябинской области вчера, второго августа, восстановили приток воды в мелеющее озеро Кисегач.

Одним из инициаторов "операции" по спасению прекрасного южноуральского водоема стал заместитель председателя комиссии по экологии Общественной палаты Российской Федерации Олег Дубровин, рассказавший об этом событии на своей странице в ВКонтакте.

"На протяжении последних месяцев я не раз поднимал тему деградации каскада озёр Кисегача. Вчера совместно с Андреем Самокатовым собрали друзей-единомышленников, душой болеющих за прекрасное, но мелеющее озеро Кисегач и прочистили протоку с озера Боляш. Работа была непростая: бобры построили плотину, русло заросло и засорилось. Но дружная команда за два часа провела все необходимые работы, и приток воды был восстановлен", - сообщил Олег Дубровин.

Интересно, что активное участие в работе принимал житель деревни Колоколинки Михаил Пономаренко, уже почти полтора десятилетия работающий за рубежом, но каждый год отдыхающий на Кисегаче.

«14 лет я живу на две страны, но душой и сердцем всегда дома. Последние годы приходится с болью наблюдать, как умирает любимое озеро Большой Кисегач, где я отдыхаю с близкими мне людьми уже 39 лет лет. Я вижу контраст и знаю, как должен выглядеть наш водоём. Уверен, общими усилиями мы сможем спасти это прекрасное озеро», - сказал Михаил Пономаренко.

Также активное участие в расчистке протоки с озера Боляш принимали Виталий Полторацкий, Александр Желавский, Павел Бубенков, Артём Самокатов, Николай Сидоров и Алексей Чернышев.

Олег Дубровин рассказал, что аналогичные мероприятия решено проводить систематически. Он уточнил, что 15-16 и 22-23 августа при поддержке комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России в Челябинской области пройдут акции «Чистый берег Елового», «Чистый берег Чебаркуля» и «Чистый берег Кисегача».

Фото со страницы Олега Дубровина в ВКонтакте

 

 

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