20.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
20.08.2021
Долги южноуральцев за капремонт превысили 5,2 миллиарда
20.08.2021
Безработный магнитогорец взял в банке в кредит почти миллион рублей и перевел мошенникам
20.08.2021
Депутаты ЗСО обсудили эффективность мер стимулирования работы промпредприятий
20.08.2021
Осужденному за взятки бывшему вице-мэру Чебаркуля отказали в смягчении наказания
20.08.2021
Более тысячи забытых в уральских поездах вещей найдено через сайт РЖД за 7 месяцев 2021 года
НМУ сохранятся в семи городах Челябинской области на выходные и понедельник
19.08.2021
В семи городах Челябинской области НМУ продлены еще на двое суток
17.08.2021
В семи городах Челябинской области продлены НМУ
14.08.2021
В семи городах Челябинской области в выходные и понедельник - НМУ
13.08.2021
В Челябинской области сохраняются условия для скопления загрязнителей в атмосфере
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021