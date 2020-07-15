Новая добавка к НМУ в Челябинске

В Челябинске к установившейся в городе аномальной жаре, духоте и НМУ вновь добавилось задымление от очередного пожара.

«Пожар где-то районе меридиана/Каслинской. Дым несет с сторону ЧМЗ», - написала на странице «Вредные выбросы» ВКонтакте Юлия Евстефеева.

«Во вторник вечером поступали обращения от жителей города на химический запах и задымление в Курчатовском районе», - рассказал заместитель министра экологии области Виталий Безруков.

Специалисты минэкологии, по словам Безрукова, оперативно выехали на место и обнаружили возгорание склада с лесоматериалами.

Тушением пожара занимались пожарные МЧС. На месте работает МЧС.

По данным ГУ МЧС области, за среду, 14 июля, поступило 78 сообщений о загорании мусора и травы в Челябинской области. В городе горел деревянный забор, деревянный сарай, несколько пластиковых мусорных контейнеров в разных районах.

По данным Челябинского Гидрометцентра, с 14 по 16 июля в большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов и более выше нормы. В Челябинске сегодня воздух прогреется до плюс 36-38 градусов. В юго-западных, восточных и местами в юго-восточных районах - чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории преобладание высокой пожарной опасности.