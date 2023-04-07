07.04.2023
В Челябинске с восьмого апреля 34-й автобус будет ходить по Трашутина
07.04.2023
Одни челябинцы боятся подземного перехода, другие радуются «бесплатному туалету» в нем
07.04.2023
«Лети, помогай нашим бойцам»: семья из Челябинска купила для участников СВО квадрокоптер
07.04.2023
В Челябинске отсыпали дорогу к 93-му садику
07.04.2023
Проект «Старшее поколение» партии «Единая Россия» подвел итоги работы за 2022 год
07.04.2023
По Таганаю проложат часть Большой уральской тропы
Одни челябинцы боятся подземного перехода, другие радуются «бесплатному туалету» в нем
02.08.2022
В подземных переходах Челябинска появятся камеры видеонаблюдения
09.06.2022
Подземный переход у Торгового центра в Челябинске приобрел новые краски
02.06.2022
Челябинские власти рассказали о ситуации с подземным переходом возле Торгового центра
28.05.2022
Подземная «дичь» Челябинска
В Челябинской области могут начать производство китайских грузовиков
06.04.2023
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
05.04.2023
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023