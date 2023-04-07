Одни челябинцы боятся подземного перехода, другие радуются «бесплатному туалету» в нем

Жители Челябинска боятся подземного перехода под развязкой на пересечении Свердловского проспекта и Братьев Кашириных, где вот уже месяц – заявляет автор поста в группе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте – открыта дверь в технические помещения.

«Детям страшно да и взрослым в вечернее время», - отмечается в жалобе, опубликованной накануне, шестого апреля.

Челябинцы, известные своей любовью ко всем видам юмора, в том числе к черному, шутят, что надо так и оставить: «Не было в истории Челябинска случаев вылетания нечисти из дырочки в стене подземного перехода, даже в самые напряженные годы». На этот комментарий последовал ответ: «Будет».

Самый жизненный комментарий оказался таким: «Бесплатный туалет открыли… и недовольны».

А вообще, конечно, проем в стене перехода выглядит жутковато – таких вещей боятся многие, причем страх этот иррациональный, хотя бояться нужно, конечно, не нечисти, а живых людей, которые могут скрываться за открытой дверью и иметь нечистые помыслы.