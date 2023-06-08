От телевизора – к экрану мобильного: южноуральцы все чаще смотрят ТВ на сотовых телефонах

Жители Челябинской области стали чаще смотреть ТВ-программы с мобильных устройств.

По сравнению с прошлым годом интернет-трафик на сайты цифровых каналов вырос на 43 процента, а за два последних года потребление увеличилось в два раза. К таким выводам пришли аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных пользовательских обращений к двум десяткам интернет-ресурсов.

Больше всего жители Челябинской области стали наблюдать за спортом. Объем данных, потраченных на просмотр видео этой тематики на сайте «Матч ТВ», увеличился в 4,5 раза к показателям прошлого года.

На втором месте по динамике интереса оказались сериалы, художественные и документальные фильмы мистического характера, транслируемые на канале «ТВ-3». Их челябинцы стали смотреть в два раза активнее.

На 80 процентов чаще южноуральцы стали загружать с помощью мобильного интернета детский контент с сайта «Карусель».

На треть выросла активность на площадках «СТС», «НТВ» и «Звезда». Остальные ресурсы показали снижение трафика.

Самым популярным днем для мобильного телесмотрения у челябинцев обычно становится воскресенье. Трафик в этот день на 16 процентов превышает среднесуточные показатели.