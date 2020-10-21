Ответ чиновника: Если не «вплетать» деревья в провода, Челябинск может вообще остаться без растительности

Временно исполняющий обязанности председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Александр Барыкин ответил на запрос агентства «Урал-пресс-информ» по поводу странного озеленения улицы Советской, где подрядчик КДХ высадил крупномеры, «вплетя» деревья в провода.

По утверждению чиновника, растения высажены с соблюдением всех технологий посадки. Приводим ответ полностью:

«В настоящее время вдоль всех магистральных улиц и дорог Челябинска, включая автодороги районного значения, расположены сети наружного освещения (преимущественно воздушного типа).

Высадка зеленых насаждений (в том числе крупномерных деревьев) также осуществляется вдоль улично-дорожной сети. Таким образом, если при озеленении Челябинска учитывать все имеющиеся воздушные кабельные линии, то город может остаться полностью без деревьев, так как в границах улично-дорожной сети невозможно найти места (кроме скверов), где отсутствуют подземные и наземные воздушные коммуникации.

В то же время работы по озеленению проводятся с соблюдением всех рекомендуемых охранных зон. Рост высаженных под проводами деревьев в постоянном режиме контролируется специалистами комитета. При необходимости будет производиться обрезка стволов и кроны без причинения ущерба высаженным растениям».

Александр Барыкин рассказал, что в 2020-м году на улице Советской было высажено 26 деревьев высотой четыре-пять метров. Это 18 деревьев породы ясень обыкновенный и восемь мелколистных лип. Возраст деревьев – десять лет.

Насколько оправданны были действия озеленителей, покажет время. Как следует из ответа чиновника, в будущем возможна обрезка стволов и кроны деревьев. Не станут ли в результате крупномеры «карликовыми» растениями?! И не проще ли было высадить на улице, где провода висят довольно низко, кустарники?! Их укорачивать, наверное, бы не пришлось.