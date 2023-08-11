Печально известную грунтовую дорогу к Зюраткулю сменит шестиметровая асфальтированная трасса

Национальный парк «Зюраткуль» (Челябинская область) – это рай на земле: каждый, кто хоть раз побывал в этом живописном уголке Южного Урала, обязательно возвращается туда снова и снова, чтобы насладиться красотой его густых лесов, ароматных лугов, величественных гор и прекрасного озера с одноименным названием.

Увы, но, прежде чем окунуться в совершенно особенный мир Зюраткуля, его гостям предстоит преодолеть не самое приятное испытание – качество дороги к нацпарку оставляет желать лучшего, ехать по ней зачастую приходится с черепашьей скоростью: в сухую погоду впереди идущие автомобили оставляют за собой облака пыли – видимость практически нулевая.

Сейчас возникла другая проблема: после того, как в Челябинской области прошли сильные дожди, дорогу к Зюраткулю сильно размыло.

В группе нацпарка накануне, десятого августа, отмечалось, что вопрос по ремонту дороги в поселок Зюраткуль давно тревожит не только гостей, но и сотрудников этой особо охраняемой природной территории.

«Сейчас, после обильных дождей, дорога снова в глубоких лужах, проезжать по ней приходится медленно и очень осторожно. Изыскиваются возможности для того, чтобы привести ее в надлежащий вид, - грейдировать, но поскольку у национального парка нет своей спецтехники и дорожных рабочих, нанимаются подрядные организации. К сожалению, в настоящее время вопрос открыт, администрация парка в поиске подрядчика (раннюю договоренность пришлось расторгнуть из-за поломки техники у подрядной организации)», - сообщили в НП «Зюраткуль», администрация которого приносит гостям извинения за неустраненные неудобства.

При этом в нацпарке порадовали новостью о том, что ремонт проблемной дороги к Зюраткуле все-таки будет проведен.

В настоящее время уже заключен контракт (восьмого августа) - в соответствии с планом министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области - на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации в целях строительства автомобильной дороги Сатка – озеро Зюраткуль, участок Магнитский – граница национального парка «Зюраткуль».

Начальная цена контракта, заказчиком которого является ОГКУ «Челябинскавтодор», составляла 7 589 910,81 рубля, прием заявок от желающих его получить велся в период с 18 по 26 июля.

В общей сложности было подано семь заявок, победителем признан участник аукциона, предложивший наименьшую цену, - 5 295 866,65 рубля. Это ООО «Центрдорпроектирование». Финансирование работ будет производиться из бюджета Челябинской области.

Как отмечается в технической документации к закупке, подрядчик должен будет предусмотреть выделение этапов строительства объекта с ежегодным выполнением работ ориентировочной стоимостью 150– 200 миллионов рублей.

Новая дорога протяженностью (предварительно) три километра будет двухполосной, ширина земляного полотна составит десять метров, проезжей части, где уложат асфальтобетон, - шесть метров, ширина обочин – два на два метра. Транспорт сможет развивать на ней скорость до 80 километров в час.

Начало участка проектирования - конец населенного пункта поселок Магницкий, конец - граница национального парка «Зюраткуль».

Исполнитель контракта должен будет увязать свой проект с проектной документацией на строительство мостового перехода через реку Большая Сатка на десятом километре автомобильной дороги Сатка – озеро Зюраткуль (участок Сатка – Магнитский).

Первый этап предусмотренных контрактом работ (археологические исследования) ООО «Центрдорпроектирование» должен будет выполнить не позднее 15 декабря 2023 года.

На втором этапе подрядчик будет осуществлять изыскательские, проектные работы и обеспечивать проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, а также оценки достоверности определения сметной стоимости - путем заключения контракта с уполномоченным на проведение госэкспертизы органом.

Таким образом, проектная документация с положительным заключением государственной экспертизы должна оказаться на столе у заказчика не позднее 15 декабря 2024 года.