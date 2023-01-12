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12.01.2023

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поселок Западный
горнолыжный курорт
Среда обитания
12.01.2023 12:51

«По фану»: на берегу Шершней начали строительство горнолыжного склона

Фанпарк власти видят как место притяжения людей и инвестиций - активисты как угрозу для водоёма

В посёлке Западный под Челябинском активно идут работы по формированию горнолыжного склона, который станет частью будущего фанпарка «Привилегия». По словам местных жителей, участок на западном берегу Шершнёвского водохранилища расчистили под стройку ещё в октябре этого года: вырубили деревья и выровняли поверхность. Сейчас сюда свозят грунт – по всей видимости, для строительства 50-метрового склона. КАМАЗы (мы насчитали семь машин) снуют от места загрузки до места выгрузки ежедневно, в том числе в выходные. При этом пока нет ни самого проекта строительства спортобъекта, ни результатов его экологической экспертизы.

Бурная деятельность застройщика насторожила жителей посёлка и челябинских общественников. Тем более что основания для беспокойства есть – строительство грандиозного всесезонного центра спорта и отдыха предполагается во второй зоне санитарной охраны источника водоснабжения и в непосредственной близости от зоны городских лесов. Как это может отразиться на качестве воды в Шершнёвском водохранилище, рассказала член рабочей группы по охране окружающей среды при администрации Челябинска, химик-технолог Надежда Вертяховская.

Эксперт отмечает, что состояние питьевого источника ухудшается с каждым годом. По данным Челябинского центра гидрологии и метеорологии, в 2019 вода в Шершнях относилась к 3-му классу, разряду «Б» - «очень загрязнённая», в 2020-ом - к категории «загрязнённой», а в 2021-ом воду снова признали «очень загрязнённой». Причины кроются в масштабной застройке западного берега Шершней и изношенности очистных сооружений, которые не справляются с возросшей нагрузкой. Так, например, в январе 2021 года на насосной станции «ЮжУралВодоканала» произошла авария, в результате которой сточные воды попали в водохранилище. Свою лепту вносят и частники-ассенизаторы, которых периодически штрафуют за слив откачанных нечистот, но кардинально такие меры ситуацию не меняют.

Появление фанпарка с фудкортами и аттракционами в непосредственной близости от водоёма может значительно ускорить его дальнейшее загрязнение. Проходимость только одной горнолыжной трассы составит тысячу человек в день (это следует из рекламного баннера). А помимо этого огромный поток людей должна принять разветвлённая сеть индустрии развлечений: детский развлекательный парк, спортивно-оздоровительный центр, мангальные зоны, летом - экстрим-парк, веревочный городок, памп-трек, воркаут-парк, трассы для картингов, а также прогулочные и арт-зоны и, наконец, площадки для фестивалей. Всё это не только фейерверк удовольствий и мега-возможности для бизнеса. На оборотной стороне медали – не менее масштабные фекальные стоки, «аэродромные» площади автостоянок и выхлопные газы.

«У меня сразу в памяти всплывает Бажовский фестиваль. И не сам фестиваль, а туалеты, которые были переполнены. Там машины не успевали всё это вывозить. Представляете, если мы говорим о горнолыжном курорте. Там должна быть предусмотрена соответствующая инфраструктура. Но ситуация с очистными очень напряжённая. И потом, у нас так мало гор? Зачем создавать искусственные, если в регионе есть естественный рельеф?», - задаёт вопросы Надежда Вертяховская.

По словам общественницы, в Роспотребнадзоре проблемы с качеством воды не видят. Пробы, взятые их специалистами, соответствуют нормам. Почему показатели одного ведомства расходятся с показателями другого (Гидрометцентра), мало кого волнует. Риски, связанные с организацией парковок, в управлении никак не оценивают. Вопрос со стоком нечистот надзорный орган также обходит вниманием.

«Проблема ведь не только в изношенности очистных, но и в их производительности. Хватает ли производительности – большой вопрос, потому что коллекторы этих очистных постоянно переполняются. Как «ЮжУралВодоканал» справляется с переработкой уже имеющихся канализационных стоков?», - задается вопросом Надежда Вертяховская.

В своём ответе региональное управление Роспотребнадзора комментирует только обустройство ливнёвок: компанию «Флай Плэннинг» уведомили об обязательном строительстве локальных очистных для сбора ливневых вод. Прокуратура Сосновского района подтверждает – «застройщик построит локальную автономную систему водоотведения ливневых и сточных вод до решения вопроса о строительстве централизованной системы». Правда, к моменту запуска фанпарка (2025 год), эта система, скорее всего, не появится. Проект ливневой канализации вдоль всего берега пока только «включён в потребность на финансирование». Это значит, что какое-то время (какое?) стоки будут выводиться через локальные сооружения.

«Согласно письма Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, вх. № 6252 от 08.08.2022 г., мероприятие по строительству ливневой канализации вдоль Шершневского водохранилища включено в потребность на финансирование в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы», - говорится в ответе челябинского управления Роспотребнадзора.

В ведомстве подчёркивают, что Роспотребнадзор неоднократно ставил перед застройщиками и региональными властями вопрос об ограничении оборота земельных участков, расположенных во втором поясе санитарной охраны Шершней. Предупреждения нужного эффекта, видимо, не возымели.

Фанпарк «Привилегия» позиционируется как совместный проект региональных властей и строительной компании, поэтому вопрос об экологической экспертизе и установке сооружений, обеспечивающих охрану водоёма, редакция ИА «Урал-пресс-информ» адресовала правительству Челябинской области. Там ограничились кратким комментарием - объект находится на стадии проектирования.

Беззащитный пояс защиты

Второй пояс санитарной защиты подразумевает соблюдение множества ограничений. Но, судя по плотной застройке западного берега Шершней, их настолько успешно обходят, что кажется, что никаких запретов нет. Спуститься к кромке воды проблематично – вдоль берега то и дело возникают разнокалиберные ограждения (от элитного гольф-клуба до непонятных зданий с вывеской «аренда»). Между тем, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, любые работы в этой зоне можно проводить только после согласования с Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

«3.3.2.4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора», - говорится в тексте документа.

Согласованы ли земляные работы на месте будущего фанпарка, пока неизвестно. В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» сообщили, что не наделены правом согласовывать такие работы и переадресовали наш запрос в региональное управление Роспотребнадзора. На момент публикации ответ оттуда не поступил.

Беспокойство общественников вызывает также постепенное уничтожение прибрежного зелёного массива. По словам жителей посёлка Западный, там, где сейчас заснеженная равнина и строится горнолыжный склон, раньше росли здоровые сосны и берёзы. О том, сколько деревьев ушло по снос, мы спросили администрацию Челябинска. Ответ опубликуем, как только его получим. Но этим проблема сохранения защитного зелёного пояса не ограничивается - буквально вплотную к стройплощадке фанпарка примыкают городские леса (участок имеет кадастровый номер, который заканчивается на 708). И с этим участком, по словам Надежды Вертяховской, видятся сомнительные манипуляции.

Согласно действующему Лесохозяйственному регламенту 708-ой участок имеет статус «городские леса». В марте 2022 года мэрия Челябинска меняет границы Челябинского городского леса: одни участки изымает из лесничества, а другие включает. В результате 708-ой участок «теряется»: в распоряжении мэрии об изменении границ леса его не оказалось. То же самое произошло ещё с тремя лесными участками.

«Куда делись четыре участка, которые не попали в это распоряжение? Под что их выделили и на основании чего?», -  получить исчерпывающие ответы на эти вопросы общественница пока не может. Как рассказала эксперт, в комитете по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска ограничились общими устными заверениями: «пропавшие» участки фигурируют в другом, неопубликованном распоряжении мэрии. Номер этого распоряжения остаётся неизвестным.

Прокурорский надзор & дневной дозор

В прокуратуре Сосновского района поводов для опасений и нарушений не нашли. В надзорном органе сообщили, что искусственный склон не является объектом капитального строительства и его возведение не требует получения разрешения. По данным ведомства, застройщик ведёт предпроектные и инженерно-геологические работы.

«Застройщиком проводится экспертиза грунта, планируемого к использованию для формирования склона, образцы проб направлены на испытания, на основании результатов которых выдаётся добровольный сертификат соответствия», - сообщается в ответе прокуратуры на запрос Надежды Вертяховской.

То, что мы увидели на месте, назвать инженерно-геологическими изысканиями нельзя. Перемещение грунта и возведение насыпей относится к другим видам работ, и не заметить их в ходе проверки сложно. Рядом с площадкой, на которую свозится грунт, стоит баннер с подробным описанием будущей спортивно-досуговой мекки. Но на нём, кроме логотипа «Флай Плэниннг», нет обязательной в таких случаях информации о заказчике и исполнителе работ, а также контактных телефонов. Отсутствуют сведения об этом и на площадке, где добывается грунт.

В районной прокуратуре также добавили, что выделенные под фанпарк участки нигде не накладываются на зону городских лесов, а значит оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет. А вот в КУИЗО мэрии Челябинска Надежде Вертяховской сообщили, что в 2023 году они будут уточнять границы лесных участков путём замеров координат.

По мнению общественницынадзорные органы по каким-то причинам не хотят видеть главного – «стройка века» задумана и уже начала реализовываться в зоне с особыми условиями использования территории. Этот статус закреплён за указанными участками в публичной кадастровой карте. Игнорирование этого статуса может обернуться серьёзным экологическим бедствием.

Местная жительница Юлия рассказывает, что тему строительства фанпарка поднимали в домовом чате. Были те, кто увидел в проекте свои выгоды – горнолыжная трасса привлечёт в район туристов, которым можно будет втридорога сдавать жильё (очевидно, что стоимость квадратных метров взлетит). Другие отмечают, что они не для этого покупали здесь квартиры, а для того, чтобы наслаждаться тихой и спокойной загородной жизнью рядом с лесом и видом на водную гладь. Но в целом люди инертны, подытоживает Юлия.

За разговором мы доходим до строительных будок рядом с местом, где экскаваторы спешно вгрызаются в землю. Это всего в нескольких десятках метров от места строительства лыжной трассы. Здесь КАМАЗы грузят грунт и конвейером везут на стройплощадку. Мужчина из будки (по-видимому, охранник) на вопрос, что здесь делает техника, отвечает: «Пятиэтажки строят». Но заметив наше намерение пройти чуть дальше, резко переходит с доброжелательного тона на агрессивный:

 - Э-э-э, уважаемые! Туда нельзя, там стройка!

- А почему у вас нет ограждения? Почему не указано, кто и что строит?

Собственно, на этом дискуссия быстро оборвалась, едва успев начаться. Мужчина, предпочитая не слышать вопрос, увлёкся выхлопыванием коврика, а мы повернули обратно. Навстречу нам выехала гружёная снегом машина, обогнула котлован и вывалила снежные массы неподалёку от него. Так рядом с водоохранной зоной обнаружилась и снегосвалка. И всем «по фану»: строителям, дорожникам, чиновникам.

Автор: Татьяна Правдина
поселок Западный
горнолыжный курорт
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Фальсификаторов масла в Челябинской области выявил искусственный интеллект

11.01.2023 15:57

В Чесменском районе сиротам выдали квартиры с утеплением коробками из-под сока

11.01.2023 15:36

Ансамблю танца из Челябинска присвоено почетное звание

11.01.2023 15:22

Областная больница Троицка пополнилась оборудованием и кадрами

11.01.2023 15:02

Что жители Челябинской области больше всего закупали в новогодние праздники

11.01.2023 14:37

Исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ исполнит желания

11.01.2023 14:35

Цифровая трансформация ММК: на смену зарубежным решениям приходят отечественные программы

11.01.2023 14:33

Пять школ Челябинской области вошли в число лучших в России в области математики и естественных наук

11.01.2023 13:51

Названы лучшие молодые сотрудники Челябинского цинкового завода

11.01.2023 13:36

Солист Челябинского театра оперы и балета стал лауреатом конкурса «Мир Музыки»

11.01.2023 13:26

Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР

11.01.2023 13:03

Кемеровская область лишила Галкина региональных наград

11.01.2023 12:48

В России завели первое дело по ЛГБТ-пропаганде

11.01.2023 12:40

Как индексируется пенсия работающих пенсионеров

11.01.2023 12:29

В Челябинской области увидели свет «Метизы Магнитки»

11.01.2023 12:27

В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда

11.01.2023 12:10

В Башкирии будут судить южноуральца за убийство дальнобойщика

11.01.2023 12:05

Добряки показали кулаки: жители Челябинской области не стали мириться с недостойным постом ВКонтакте

11.01.2023 11:57

На ММК стартовал третий сезон уникального корпоративного проекта «Лидеры здоровья»

11.01.2023 11:43

Ранним утром 11 января произошла третья в 2023 году вспышка высшего класса на Солнце

11.01.2023 11:02

Мэрия Челябинска утвердила проект строительства новой трамвайной линии

11.01.2023 10:44

Сотрудницу интерната из Сатки обвиняют в истязании ребенка

11.01.2023 10:42

В Челябинской области начала расти заболеваемость коронавирусом

11.01.2023 10:40

Начался прием заявок по программе «Земский учитель 2023»

11.01.2023 10:16

Челябинцы не смогут сдать экзамены на права

10.01.2023 20:41

Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа

10.01.2023 19:20

Росгвардейцы Челябинска уничтожили схрон со взрывчаткой в Запорожской области

10.01.2023 19:09

Ушел из жизни тренер по греко-римской борьбе из Златоуста, который вырастил 15 мастеров спорта

10.01.2023 17:53

В среду в Челябинской области местами мороз, без осадков

10.01.2023 17:43

Анонсы событий и мероприятий на 11 января (18+)

10.01.2023 17:08

С 10 января возрастным пассажирам будут предоставлять скидку на поездки в купе

10.01.2023 16:57

Экс-полицейских Каслинского района отправили в колонию

10.01.2023 16:27

Накануне ночью произошла уже вторая в 2023 году мощная вспышка на Солнце

10.01.2023 16:24

Для южноуральских спортсменов-колясочников приобрели новый микроавтобус

10.01.2023 16:18

Сотрудники нацпарка «Таганай» просят помочь пернатым пережить холода

10.01.2023 15:54

Могли отравиться этиловым спиртом: в Златоусте супружеская пара найдена мертвой

10.01.2023 15:38

Челябинская область выберет лучших работодателей

10.01.2023 15:18

Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова

10.01.2023 14:54

СК начал проверку после заражения челябинцев гепатитом А в кафе

10.01.2023 14:43

На полигоне ТБО в Полетаево новогодние елки переработают во вторсырье

10.01.2023 14:28

Вынесен приговор миасцам, которые вывезли местного жителя в лес и зарубили топором

10.01.2023 14:16

Руководители компании, передавшие взятку главному инженеру водоканала Копейска, оштрафованы

10.01.2023 14:07

Жизнь не учит: еще две челябинки перевели полмиллиона мошенникам

10.01.2023 13:57

«Уралкуз» провел конкурс профессионального мастерства

10.01.2023 13:37

Новый год в советском стиле: музей ММК приглашает на ретро-выставку

10.01.2023 13:20

ММК получил благодарность за новогоднюю сказку для детей Магнитки

10.01.2023 13:08

ММК наградил юных победителей творческого конкурса «Я рисую безопасность!»

10.01.2023 13:03

В Варненском районе завершен ремонт двух ФАПов

10.01.2023 12:47

Златоустовец лишился зарплаты, оплатив бронь за «девочку по вызову»

10.01.2023 12:33

Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января

10.01.2023 12:19

За сутки заболело ковидом 24 южноуральца, выздоровело 40, умер один

10.01.2023 12:02

В Челябинске из-за мороза закрыты катки в парках

10.01.2023 11:41

В Челябинске заработало производство трубопроводных кранов для нефтегазовой отрасли

10.01.2023 11:31

Мороз не помеха: южноуральские почтальоны доставляют пенсии по графику

10.01.2023 11:03

Каникулы пошли на пользу: снизился уровень заболеваемости ОРВИ и ковидом среди южноуральцев

10.01.2023 10:57

Консультация юриста: что делать родителям, если из-за погоды отменили занятия в школе

10.01.2023 10:49

Житель Троицкого района угнал машину знакомой челябинки, чтобы добраться до дома

10.01.2023 10:45

Возбуждено уголовное дело в Бакале, а нечистоты продолжают затапливать город

10.01.2023 10:32

Стройотряды Челябинской области приступили к работам в Северске

10.01.2023 10:15

В Челябинской области отменили часть автобусных рейсов из-за морозов

10.01.2023 10:02

Отменены занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска

09.01.2023 19:28

Во вторник в Челябинской области – мороз на фоне повышенного давления

09.01.2023 19:21

Анонсы событий и мероприятий на десятое января (18+)

09.01.2023 17:54

В Южно-Уральской медакадемии новый руководитель

09.01.2023 16:52

В новогоднюю ночь в Челябинской области родилось 10 малышей, первым - мальчик

09.01.2023 16:12

«Сокровища главного волшебника» для детей воинов из Чебаркуля

09.01.2023 16:07

Женихов и невест приглашают зарегистрировать брак в зеркальную дату

09.01.2023 15:41

Нанес 56 ножевых ранений: убийца таксиста из Юрюзани не смог смягчить приговор

09.01.2023 15:34

В Ашинском районе фура «смяла» иномарку

09.01.2023 15:17

В Каслях мужчина оставил пасынка без пальца

09.01.2023 15:08

Аферистка из Магнитогорска, похитившая у пайщиков 80 миллионов рублей, хотела выйти по УДО

09.01.2023 15:05

Пенсионному фонду указали на нарушение

09.01.2023 15:01

Два миллиона заплатят челябинские дорожники за плохую уборку снега

09.01.2023 14:57

Исторический музей Южного Урала принял более 10000 человек в новогодние праздники

09.01.2023 14:50

«Урок здоровья» для южноуральских детей-сирот

09.01.2023 14:42

Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса

09.01.2023 14:39

В Магнитогорске стартовал любимый всеми «Снежный мяч»

09.01.2023 14:37

Яна Лантратова: Россия очищается от предателей

09.01.2023 14:32

Жители Бакала возмущены показухой местных властей