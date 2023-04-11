«Абзаково» вошёл в ТОП-5 наиболее популярных горнолыжных курортов России

МТС с помощью сервиса МТС Travel и геоаналитической платформы GeoEffect проанализировала турпоток на крупнейших горнолыжных курортах страны. Одним из самых посещаемых направлений в этом сезоне стал курорт «Абзаково». При этом комплекс показал наибольший прирост турпотока среди других горнолыжек России – число любителей снежных склонов, отдыхающих под Магнитогорском, выросло на 20% год к году.

Помимо «Абзаково», наибольший прирост турпотока за год показал ГЛК «Горный воздух» в Сахалинской области – количество посетителей из других регионов там выросло на 20% год к году.

В ТОП-5 курортов по количеству гостей также вошли Сочи (Краснодарский край), Архыз (республика Карачаево-Черкесия), Шерегеш (Кемеровская область), Эльбрус (Кабардино-Балкарская Республика). Вместе с курортами горного кластера Сочи («Красная Поляна», «Роза Хутор», «Газпром») пять комплексов приняли 80% российских туристов в сезоне 2022-2023. Остальные 20% предпочли другие локации.

Самыми частыми посетителями зимних курортов стали жители Москвы и Московской области – каждый третий турист на российских горнолыжных склонах в этом сезоне был приезжим из столичного региона. Далее по активности следуют жители Новосибирской области и Краснодарского Края – по 9% от всех туристов на горнолыжных курортах в других регионах были новосибирцами или жителями Кубани.

Методика

Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС. Был проанализирован турпоток на 15 наиболее популярных горнолыжных курортах России. В исследовании учитывались путешественники, посетившие горнолыжные курорты с 1 декабря 2021 года по 25 марта 2022 года и с 1 декабря 2022 года по 25 марта 2023 года.