Горнолыжка на берегу Шершней: что застройщик и Роспотребнадзор ответили на критику общественников

Никаких экологических рисков для Шершнёвского водохранилища строительство горнолыжной трассы вблизи водоёма не несёт. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» заявил представитель компании-застройщика, продолжая ранее поднятую агентством тему.

«Мы видим отклики от жителей по поводу идеи строительства фанпарка - и подавляющее большинство из них положительные. Мы хотим сделать современную, комфортную точку притяжения, как для Сосновского района, так и для всего города. Горнолыжная трасса, лыжные трассы, парк развлечений, экстрим парк, детские и спортивные площадки и все это в 15 минутах от города! 60 гектаров для здорового, активного качественного отдыха и спорта. Мы уверены, что строительство фанпарка выведет возможности досуга, отдыха и занятий спортом на качественно новый уровень. При этом спортивная и досуговая инфраструктура просто не может угрожать Шершням. Все проекты пройдут необходимые экспертизы. Да что уж говорить, мы даже грунт направляем на экспертизу, чтобы максимально обезопасить окружающую среду и будущих посетителей. Дополнительно будут построены локальные очистные сооружения для всех объектов инфраструктуры. И это не только не ухудшит экологическую обстановку в районе, а улучшит ее”, - так прокомментировал критику общественников по поводу проекта фанпарка директор по маркетингу АПРИ «Флай Плэннинг» Владимир Пономарёв.

Ранее своими опасениями поделилась член рабочей группы по защите окружающей среды при администрации Челябинска Надежда Вертяховская. Общественница отметила, что горнолыжную трассу проходимостью 1000 человек в день планируют построить во втором поясе зоны санитарной охраны Шершнёвского водохранилища. При этом состояние единственного питьевого источника Челябинска ухудшается, о чём говорят данные Челябинского Гидрометеоцентра. В 2020 году специалисты ведомства оценивали воду в Шершнях как «загрязнённую», а в 2019 и 2021 годах - как «очень загрязнённую».



Также Надежда Вертяховская обращала внимание на то, что работы в водоохранной зоне начались до ввода в эксплуатацию централизованной системы дождевой канализации с очистными сооружениями. В какие конкретные сроки эти сооружения будут спроектированы областным Минстроем, неизвестно. Кроме того, не решён вопрос с финансированием данных работ.

По словам Владимира Пономарёва, сейчас на месте будущего фанпарка ведутся подготовительные работы, и разрешение на них не требуется. Строительство локальной (не централизованной) системы дождевой канализации будет предусмотрено проектом, пока он находится в процессе разработки.

Мы попытались разобраться в хитросплетениях природоохранного законодательства, обратившись в региональное управление Роспотребнадзора. Это вылилось в длительную переписку, которая достойна отдельного внимания.

А действует ли СанПиН?

Нас интересовал только один пункт СанПиНа 2.1.4.1110-02, согласно которому любые работы во втором поясе зоны санитарной охраны можно проводить только после согласования с Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Звучит эта норма таким образом: «3.3.2.4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора».

На вопрос, обращалось ли АПРИ «Флай Плэниннг» за согласованием работ в управление Роспотребнадзора по Челябинской области, в ведомстве ответили – «не обращалось».

Но отметили, что в соответствии с Земельным Кодексом не допускается (за некоторым исключением) «требовать согласования размещения зданий, сооружений и осуществления иных видов деятельности в границах зоны с особыми условиями использования территории». А само управление «не осуществляет экспертизу материалов по отводу земельного участка под строительство сооружений».

Исключение, когда согласование всё-таки требуется, касается случаев, когда возводимое сооружение размещается в границах придорожных полос дорог общего пользования. Будущий фанпарк граничит именно с такой дорогой, и ссылка на данное положение Земельного Кодекса кажется не совсем корректной. Но это меньшее из того, что вызвало вопросы.

Хотя мы указывали в запросе конкретное положение СанПиНа, в региональном Роспотребнадзоре решили его не комментировать. Поэтому мы сделали повторный, уточняющий запрос. К сожалению, мы не получили на него ответа в установленный законом семидневный срок. Как нам объяснили в ведомстве, у них «возможно, не работала почта».

Во втором ответе нам сообщили, что указанный СанПиН действительно содержит требования к мероприятиям, проводимым во втором поясе зоны санитарной охраны. Однако конкретное положение в данном случае не применяется.

«…согласно Водного Кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. 01.05.2022) под понятием акватория понимают - водное пространство в пределах естественных, искусственных или условных границ. Учитывая, что строительные работы ведутся за пределами акватории зон санитарной охраны, пункт 3.3.2.4. СанПиН 2.1.4.1110-02 не применим», - говорится в документе.

А было ли дерево?

Ещё одна претензия к застройщику касалась вырубки деревьев. По словам местной жительницы Юлии, на участках, где сейчас выровняли грунт, раньше росли сосны, берёзы и кустарники. Осенью часть насаждений снесли, а вдоль стройплощадки высадили саженцы сосен. В подтверждение своих слов Юлия предоставила фотографии водоохранной зоны до начала работ (публикуем ниже).

Как выяснилось, разрешения на вырубку деревьев чиновники не выдавали.

«…разрешение на снос зелёных насаждений на участках с кадастровыми номерами: 74:19:1203001:183 и 74:19:1203001:185 в период с 2021-2022 год, не выдавалось», -сообщили в администрации Сосновской администрации.

В администрацию Кременкульского сельского поселения за разрешением тоже никто не обращался. Однако достоверно проверить, срубили деревья или нет, и если да – то сколько, невозможно. Дело в том, что понятной и открытой системы учёта зелёных насаждений не существует. В администрации Кременкульского поселения не смогли ответить, каким образом подсчитываются насаждения на территории муниципалитета и сколько деревьев насчитывалось в 2022 году на конкретных участках. Нет этих сведений и в Управлении экологии и природопользования г. Челябинска.

Представитель застройщика Владимир Пономарёв подозрения в вырубке прокомментировал следующим образом:

«Первое что нужно знать: леса там никогда не было и нет. Я часто проезжал мимо этой площадки. И, если честно, это было не самое приятное место - не пройдёшь, не проедешь. Если мы какие-то кустарники, поросль и убирали, то делали это в рамках санобработки. И, кстати, убрали еще огромное количество мусора, разбросанного и много лет лежащего в непосредственной близости от водохранилища. Все здоровые зелёные насаждения мы пересаживаем. Более того, согласно проекту озеленения количество зеленых зон и деревьев на этом участке резко возрастет. Кроме этого важно, что и в дальнейшем на территории фанпарка будет регулярно проводиться весь комплекс мероприятий для поддержания чистоты, улучшения благоустройства и повышению комфорта его посетителей».

Владимир Пономарёв уверен, что челябинцам необходимо место, где они смогут отдохнуть зимой, не выезжая далеко за город. По его словам, в противном случае эта полоса останется просто пустым полем, где будут разжигать мангалы местные жители. А с учётом активной жилой застройки западного берега Шершней (по некоторым данным, ожидается, что там будет проживать около 100 тысяч человек), потребность в досуговых объектах возрастает.

Общественники напоминают, что второй пояс зоны санитарной охраны предназначен для предотвращения микробного загрязнения воды, а не для освоения бизнесом. По их мнению, экологически обоснованным будет создание на «участке свыше 60 га» лесопарковой зоны, которая защитит и оздоровит водохранилище. Ранее такое предложение озвучивал бывший губернатор Челябинской области Петр Сумин.

Активисты направили обращение с просьбой предотвратить незаконное освоение водосборной площадки Шершней руководителям ряда федеральных органов исполнительной власти, а также депутату Госдумы Владимиру Бурматову. Парламентарий адресовал обращение прокурору Челябинской области Карену Габриеляну. В прокуратуре оснований для принятия мер реагирования не нашли.

Независимый эксперт, проектировщик с более 50-летним стажем и 20-летним стажем ГИПа Челябинского Гипромеза Светлана Князева считает ответ надзорного органа отпиской. По её словам, письмо «не устанавливает конкретных, требуемых СанПиНом жестких границ 2-го пояса ЗСО на водоемы, что необходимо для защиты питьевого источника от загрязнений».

Напомним, что в 2015 году усилить контроль за охраной питьевого источника призывали члены Общественной палаты Челябинской области. В заключении, которое было составлено экспертами на основании официальных данных, отмечалось, что «вместо недопущения новых источников загрязнения питьевого водоема отдельные представители федеральной и областной власти постоянно занимаются различными технологиями продажи престижной земли, которые привели к хаосу и беспорядку в строительстве в зоне санитарной охраны».

Для справки. В 2021 году Управление Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» опубликовали Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Челябинска в 2021 году».

В нём сообщалось, что в 2021 году из 12 исследованных проб 8 проб воды Шершнёвского водохранилища не отвечали гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям (в 2020 году - 9 проб). По микробиологическим показателям не отвечали гигиеническим требованиям три пробы (в 2020 году - четыре). Причинами ухудшения качества воды назывался сброс недостаточно очищенных промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод от населенных пунктов, расположенных выше по течению реки Миасс и неочищенного поверхностного стока с прибрежных территорий.