По Таганаю проложат часть Большой уральской тропы

По национальному парку «Таганай» (Челябинская область) проложат часть Большой уральской тропы.

Планируется, что маршрут начнется от входа в нацпарк со стороны Карабаша и пройдет почти по всей территории Таганая.

Маркировкой и отбивкой трека команда «Лаборатории внутреннего туризма» намерена заняться уже этим летом, рассказали в пресс-службе национального парка «Таганай».

Новая тропа протяженностью более тысячи километров свяжет Свердловскую и Челябинскую области, а также Пермский край и Башкирию. Она проляжет по хребту Уральских гор с юга на север, от Белорецка до Красновишерска, объединив несколько существующих маршрутов Урала в межрегиональный национальный маршрут.