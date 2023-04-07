07.04.2023
«Лети, помогай нашим бойцам»: семья из Челябинска купила для участников СВО квадрокоптер
07.04.2023
В Челябинске отсыпали дорогу к 93-му садику
07.04.2023
Проект «Старшее поколение» партии «Единая Россия» подвел итоги работы за 2022 год
07.04.2023
По Таганаю проложат часть Большой уральской тропы
07.04.2023
Четыре жителя Челябинской области стали жертвами лжесотрудников ФСБ России
07.04.2023
В Челябинске завершился чемпионат ФСБ России по рукопашному бою
По Таганаю проложат часть Большой уральской тропы
29.03.2023
Подснежник, бабочки и оса: весна на Таганае бьет собственные рекорды
24.03.2023
На Таганае раньше обычного пробудились муравьи и «ожила» верба
09.03.2023
Амбассадор заповедного дела в восторге от Вечного ветра Дальнего Таганая
03.03.2023
Амбассадор заповедного дела Игорь Шпиленок снимает красоты Таганая
В Челябинской области могут начать производство китайских грузовиков
06.04.2023
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
05.04.2023
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023