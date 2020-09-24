Преображенная Кировка: больше зелени, больше простора

Челябинская Кировка продолжает меняться. Здесь становится больше растений, больше простора, больше посадочных мест.

Открылся после реконструкции фонтан, было восстановлено плиточное покрытие, появилась современная уличная мебель, уже завоевавшая популярность у горожан; знаменитая кокетка в шляпке переехала - вместе с зеркалом - на другую сторону Кировки, ближе к бульвару Славы (теперь барышня красуется неподалеку от нового деревянного настила с камнями времени и скамейками, на которых могут разом поместиться около двух десятков человек). Продолжаются работы по озеленению, а вот ларьков с шаурмой и блинами больше нет, как и навязчивой, пестрой рекламы. Зато есть велопарковки. И должны быть установлены - этой осенью - газетные киоски.

Кировка стала как-то строже, элегантнее. Изменения приятны глазу.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» директор МАУ «Кировка» Игорь Клеин, в рамках работ по озеленению здесь в настоящее время расширяются приствольные зоны деревьев, для того чтобы подсадить туда кустарники (мешать растения друг другу не должны, так как их корни находятся на разных уровнях).

«Расширяем «пристволки» мы не везде. Почему? Потому что где-то это не позволяет сделать ширина существующих лавочек. Так что на Кировке решено произвести частичное расширение, частичное озеленение. Плюс еще будет подсадка деревьев – планируется высадить две липы», - сообщил Игорь Клеин.