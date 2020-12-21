На улицах Мира и Дегтярева в Челябинске появился незапланированный каток

Прогноз погоды на вторую половину декабря и новогоднюю ночь

Вторая половина декабря в Челябинской области ожидается холоднее первой, атмосферное давление к Новому году резко повысится.

Как сообщает Уральское управление Гидрометцентра, в первой половине декабря в атмосфере Урала безраздельно властвовал антициклон, благодаря которому давление постоянно превышало климатическую норму на 15-20 гектопаскалей, почти не было осадков. «Температура воздуха в истекшем периоде мало отличалась от нормы: на севере Свердловской области было на два градуса теплее обычного, а в Челябинской области, вблизи центра антициклона, было на один-два градуса холоднее нормы», - отмечают в УГМС.

В прошедшие выходные на Южный Урал пришел умеренный мороз. По данным Челябинского Гидрометцентра, минувшей ночью было от минус 21 до минус 32 градусов (в горных и северо-восточных районах теплее), днем в – минус 13-18 градусов. В течение недели мороз ослабнет, а в предстоящие выходные также возможно понижение температуры.

По среднесрочным прогнозам, морозная погода вероятна и за несколько дней до Нового года, и в саму новогоднюю ночь. В ночные часы столбик термометра будут опускаться в Челябинске до минус 21-23 градусов, днем – минус 15-18 градусов.

Атмосферное давление будет колебаться, но в течение всей недели оставаться выше нормы, а к следующему понедельнику оно упадет. Но пониженное давление продержится недолго, затем оно вновь начнет расти и к новогодним праздникам превысит норму на 20-24 единицы.

В такой период может ухудшиться самочувствие у метеозависимых людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. В группе риска гипертоники, перенесшие сосудистые катастрофы. Погода меняется часто, что воспринимается метеозависимыми людьми довольно болезненно.

Повышенное давление на фоне морозов может ухудшить самочувствие у тех, кто страдает артериальной гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, перенесших сосудистые катастрофы, могут учащаться приступы стенокардии и бронхоспазма, особенно при выходе из теплого помещения на мороз.