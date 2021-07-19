Общество слепых проверило качество тактильной плитки на челябинской улице

В Челябинске представители общества слепых сегодня, 19-го июля, проверили качество обустройства тактильной плитки на улице Краснознаменной.

В выездной проверке также принимали участие специалисты комитета дорожного хозяйства и подрядной организации, выполнявшей данные работы.

«От общества слепых поступили рекомендации и замечания по обустройству тактильной плитки на пересечениях автомобильных и пешеходных путей, в том числе на сложных (диагональных) перекрестках, чтобы задать направление движения для слепых и слабовидящих людей», - рассказали в КДХ Челябинска.

Также в телеграм-канале городского комитета дорожного хозяйства сообщается об озвученном сегодня предложении выполнить обустройство поребриков выше уровня пешеходного тротуара, так как согласно нормам ГОСТа поребрик должен находиться на одном уровне с тротуаром.

«Данный вопрос требует отдельной проработки», - отметили в комитете.

Кроме того, подрядчику было дано задание выполнить пандус с парковки в районе дома №3 по Краснознаменной, ремонт которой подходит к концу: на данной улице уже началось восстановление газонов (работы проводятся в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).

Все поступившие замечания подрядчик устранит за свой счёт.

В КДХ заверили, что впредь будут приглашать представителей общества слепых и на другие объекты улично-дорожной сети, где выполняются ремонтные и строительные работы.