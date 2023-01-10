Накануне ночью произошла уже вторая в 2023 году мощная вспышка на Солнце

Вторая в 2023 году мощная вспышка высшего класса X произошла на Солнце в ночь с девятого на десятое января. Первая была зарегистрирована в Сочельник.

Вторая мощная вспышка на Солнце зафиксирована в 22 часа 50 минут по московскому времени девятого января (в Челябинске это было – в 00.50 десятого января). Первая вспышка данного класса произошла шестого января в 03:57 по московскому времени, сообщает Лаборатория солнечной астрономии. Тогда взрыв на Солнце продолжался около 20 минут. Вспышки Х-класса – самые мощные, они могут вызвать радиопомехи на всей планете и продолжительные магнитные бури.

«Это самая мощная вспышка на Солнце начиная с 20 апреля 2022 года. И вторая по мощности в текущем (25-м) цикле солнечной активности», - отмечает «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» ВКонтакте.

Сила второй в этом году мощной вспышки примерно в два раза выше, чем мощность первой вспышки - составила X2.0. Это вторая по силе солнечная вспышка примерно за пять лет. Последний раз вспышки такой силы наблюдались в 2017 году. Нынешняя вспышка уступает рекордной примерно в 10 раз. По прогнозу в текущем десятилетии (с 2020 по 2030 год) повтор таких взрывов считается пока маловероятным, хотя Солнце все еще остается недостаточно изученным объектом и может в любой момент нарушить все предположения о его будущей активности.

Вспышка шестого января 2023 года. Космический телескоп AIA на спутнике SDO (НАСА)

Как и в предыдущем случае, последствия вспышки для Земли не прогнозируются, так как она произошла на значительном удалении от линии, соединяющей Солнце и Землю. «Вместе с тем, центр активности, в котором зарегистрированы оба взрыва, в настоящий момент перемещается в сторону Земли из-за вращения Солнца. Точно на линии Солнце-Земля он окажется в субботу-воскресенье. Если текущий всплеск активности Солнца к этому времени не угаснет, новая серия взрывов ударит прямо по Земле», - прогнозируют в Лаборатории.

В лаборатории солнечной астрономии рассказали, в 2022 году на Солнце было зарегистрировано только семь вспышек высшего класса Х. «Разворачивающийся всплеск активности, когда за первые девять дней наступившего года произошло уже два взрыва высшей мощности, стоит признать необычным», - отмечают в Лаборатории.

По прогнозу наступивший 2023 год должен характеризоваться заметно более высоким уровнем солнечной активности.

Индекс вспышечной активности можно увидеть на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Здесь же можно посмотреть и прогноз магнитных бурь.

Число солнечных пятен (один из основных индикаторов солнечной активности) по наблюдениям последнего года примерно на 50% опережает прогнозируемое ранее число. «Возможно, совокупность этих факторов свидетельствует о более высокой мощности ожидающегося в ближайшие два года солнечного максимума, чем это предсказывалось ранее», - отмечают в Лаборатории солнечной астрономии.

Ранее большинство специалистов сходилось на модели слабого солнечного цикла, что соответствует общему представлению о приближении Солнца к столетнему минимуму. Возможно, эти прогнозы придется пересмотреть.