Седьмой митинг: Городской бор Челябинска нуждается в нормальном финансировании и уходе

Холодная погода в минувшую субботу, 14 ноября, не помешала челябинцам в очередной - седьмой раз - собраться на митинге в защиту Городского бора. Наряду с активными общественниками, экологами, в нем приняли участие и депутаты Законодательного Собрания Челябинской области, принимавшие участие в предыдущих митингах.

Общественница Светлана Супереко подняла вопрос о состоянии мусорных баков в бору и недостаточном присмотре за ними. Светлана даже подготовила коллажи из собственных фотографий, которые она сделала накануне митинга.

«Есть некоторые проблемы, которые можно решить, не используя никаких денежных средств. Это очень просто – не ставить в лесу вот такие мусорки, потому что это не лесопарк и мусорки там не предусмотрены. Я думаю, демонтировать это все особых средств не надо. Мусорные баки должны быть не такие страшные и стоять должны на выходе из леса. То есть, когда мы уже на асфальт ступили, из леса вышли и красотой перестали любоваться», - поделилась своими размышлениями общественница Светлана Супереко.

Ранее Светлана поясняла свою позицию по этому поводу. Люди видят мусорный бак, и пусть даже он переполнен, они думают, что мусор уберут, и поэтому кидают его рядом. Но в городе нет систематического ухода за этими площадками, поэтому мусор копится неделями.

Председатель комитета по экологии ЗСО Михаил Махов прокомментировал эти заявления общественницы.

«Это, конечно, безобразие. И вид, и содержание, и система оборота мусора. Вы все правильно говорите. Но просто надо понимать, что есть как минимум два ответственных органа – это Центральный район и [Управление] ООПТ, которые должны этим заниматься», - заявил Михаил Махов.

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В целом разговор на митинге опять сводился к одной проблеме: бор бесхозный, нет одного лица, одного ответственного органа, который бы отвечал за эту территорию. Полномочия делятся между ОГУ ООПТ, Минэкологией и Управлением лесами. В итоге ни одно ведомство свои обязанности в полном объеме не выполняет, и даже, создается впечатление, не обо всех проблемах в этих ведомствах знают.

Также в этот раз на встрече присутствовал заместитель начальника Главного управления лесами Юрий Золотухин. Он вместо с бригадой лесничих провел экскурсию по бору, показал проблемные места и рассказал о планах восстановительных работ.

Во время экскурсии депутат совета Центрального района Елена Вахтина спросила у лесников, какова их заработная плата. Елена Анатольевна отметила, что по ее информации - 11-12 тысяч. Лесники ответили, что это правда. Ежемесячно еще доплачивают около пяти тысяч. При этом их график 5-7 рабочих дней в неделю (так как по выходным тоже есть дежурства).

«Это же смешно, это же слезы! Без комментариев», - с такой оценкой Елены Вахтиной были согласны все присутствующие.

Поэтому очень кстати возникло предложение создать волонтерский отряд. Ранее создать лесную дружину предлагал Виталий Полторацкий. Эта идея понравилась всем присутствующим. Юрий Золотухин пообещал подумать над тем, какие работы можно будет поручить волонтерам, чтобы это не угрожало их жизни и здоровью.

«Ну есть эта энергия и желание, готовность к помощи бору. Надо пользоваться. Тем более, когда план и деньги расходятся», - добавил Михаил Махов.

Вопрос финансирования содержания бора поднимался и в пятницу, 13 ноября, на заседании рабочей группы в Законодательном собрании Челябинской области. Там начальник Главного управления лесами Сергей Лавров заявил, что в 2020 году на Городской бор было выделено 4,5 миллиона рублей. Этой суммы хватает только на обслуживание уже имеющейся техники (на экскурсии, кстати, стало понятно, что приобретение нового оборудования просто необходимо), а также на бригаду из шести человек, которая и занимается всеми работами в лесу (патрулирование, санитарные рубки, новые посадки и т.д.).

По словам участников прошедшей встречи, они еще могут поверить в то, что работы в Городском бору действительно ведутся, они видели во время экскурсии свежие посадки. Но с трудом верится, что со всеми проблемами может справляться бригада из шести человек с зарплатой, которая практически равняется минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). По словам Сергея Лаврова, на 2021 год финансирование на поддержание Городского бора запланировано в том же объеме. Ранее Главное управление лесами обращались к властям региона с просьбой увеличить выделенный бюджет, но, как сообщил Юрий Золотухин, им было отказано. Остается надеяться, что изменить ситуацию может поспособствовать мощный общественный резонанс. И деньги на бор все-таки выделят не по остаточному принципу.