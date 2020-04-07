Сегодня ночью Суперлуна окажется на близком расстоянии от Земли

В ночь с седьмого на восьмое апреля при ясной погоде можно наблюдать самую близкую Суперлуну 2020 года. В этот день произойдет совпадение двух важных моментов, связанных с Луной: это перигей и полнолуние.

В пояснили московском планетарии, суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения перигея и полнолуния бывают довольно редко.

Сегодня полная Луна уже появилась над горизонтом сразу после захода Солнца, после 18 часов. К полуночи она достигнет максимальной высоты над южным горизонтом.

Сегодня в 23 часа 20 минут (в 21.20 по московскому времени) Луна подойдет на самое минимальное расстояние к Земле в 2020 году - на 356 тысяч 908 километра. Такое положение называется перигей (максимальное расстояние от Луны до солнца – апогей). Всю ночь, до восхода солнца Суперлуна будет сиять в созвездии Дева.

В 7 часов 36 минут (5.36 по московскому времени) – полнолуние. Видимый диаметр Луны 33 минуты 29 секунд. Разница между перигеем и полнолунием составит чуть больше 8 часов.

В момент Суперлуния полная Луна выглядит на 14 % больше и на 30 % ярче, чем в Минилуние (когда Луна проходит через наиболее удалённую точку апогея).

На небосводе Суперлуну 2020 года сопровождают две яркие звезды: это яркая Спика (альфа созвездия Дева) – немного левее (восточнее) и ниже к горизонту; и Капелла (альфа созвездия Возничий), она сияет левее и выше Луны.