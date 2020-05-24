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Штормовое предупреждение для южноуральцев

Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 21:27
Автор: 
Олеся Денисова

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий - сильные дожди, грозы, град, шквалистый ветер.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, днем 25 мая с прохождением холодного фронта в отдельных районах ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди, град, местами крупный.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких.

Вероятно шквалистое усиление ветра до 25-30 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Вечером 24 мая, днем 25 мая в южных районах области ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до плюс 36 градусов. В западных районах области местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Душную погоду с недостаточным содержанием кислорода в воздухе плохо переносят люди с сосудистыми расстройствами, эндокринными нарушениями, хронической кислородной и венозной недостаточностью.

В ГУ МЧС области предупреждают, в связи с грозами и усилением ветра повышается вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Вероятно также увеличение площади природных пожаров до крупных. В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку.

В горных районах возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах.

Рекомендуют при сильном ветре закрыть дома все окна. Находясь на улице, держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

Во время грозы опасно разговаривать по телефону, подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, стоять рядом с окном.

На открытой площадке или в лесу нужно укрыться на низкорослом участке леса, держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «112», «101» и «01».

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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