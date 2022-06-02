02.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на третье июня
02.06.2022
В Челябинской области повысили размеры детских пособий
02.06.2022
В Челябинске внесены серьезные изменения в Правила землепользования и застройки
02.06.2022
Челябинская область стала одним из организаторов Форума решения социальных задач в Москве
02.06.2022
В ЧОКБ назвали лучших наставников
02.06.2022
Проект реконструкции знаменитых саткинских «Порогов» получил грант Фонда Потанина
Штормовое предупреждение для южноуральцев на третье июня
29.05.2022
Штормовое предупреждение для южноуральцев на 30 мая
25.05.2022
Штормовое предупреждение для южноуральцев
18.05.2022
Штормовое предупреждение для южноуральцев – дожди, грозы, град, усиление ветра
05.03.2022
Непогода в Челябинской области продержится еще сутки
Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?
02.06.2022
Водители: улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами как для электричек
01.06.2022
Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства
31.05.2022
Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
30.05.2022
Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США
30.05.2022